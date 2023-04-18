Депутат Тюменской облдумы отказался от зарплаты под давлением властей ХМАО

18 апреля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Евгений Макаренко написал заявление об отказе от депутатской зарплаты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко написал заявление об отказе от парламентской зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в региональном парламенте. При этом, по словам источников агентства в политэлите ХМАО, решение было принято Макаренко под давлением властей Югры. «Макаренко подал заявление об отказе от депутатской зарплаты по собственному желанию. Оно было поддержано комитетом областной думы по госстроительству и местному самоуправлению. Решение вступит в силу после утверждения на заседании облдумы», — рассказали в региональном парламенте. Источник URA.RU утверждает, что к Макаренко, представляющим в думе ХМАО, накопились претензии от югорских властей. «Макаренко обвинили в том, что он больше радеет за интересы Тюмени, а не округа. Зарплату же передадут депутату Александру Зеленскому», — отметил инсайдер. Другой источник сообщил, что парламентарий, избранный от Нижневартовска, по сути живет в Тюмени вместе со своей семьей. «Он в Нижневартовске появляется только перед выборами, чем и вызывает недовольство властей», — добавил он. Сам депутат не ответил на звонок корреспондента.

Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко написал заявление об отказе от парламентской зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в региональном парламенте. При этом, по словам источников агентства в политэлите ХМАО, решение было принято Макаренко под давлением властей Югры. «Макаренко подал заявление об отказе от депутатской зарплаты по собственному желанию. Оно было поддержано комитетом областной думы по госстроительству и местному самоуправлению. Решение вступит в силу после утверждения на заседании облдумы», — рассказали в региональном парламенте. Источник URA.RU утверждает, что к Макаренко, представляющим в думе ХМАО, накопились претензии от югорских властей. «Макаренко обвинили в том, что он больше радеет за интересы Тюмени, а не округа. Зарплату же передадут депутату Александру Зеленскому», — отметил инсайдер. Другой источник сообщил, что парламентарий, избранный от Нижневартовска, по сути живет в Тюмени вместе со своей семьей. «Он в Нижневартовске появляется только перед выборами, чем и вызывает недовольство властей», — добавил он. Сам депутат не ответил на звонок корреспондента.