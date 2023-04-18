Курганский оборонный завод дал отсрочку по долгам производителю военной спецсвязи

Сарапульский радиозавод будет выплачивать долг КМЗ в три этапа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) дал отсрочку по задолженности производителю военной спецсвязи АО «Сарапульский радиозавод». Предприятия пришли к мирному соглашению, сообщается на сайте Арбитражного суда Курганской области. Ранее оборонный завод требовал с радиозавода из Удмуртии порядка двух миллионов рублей.

«Утвердить мировое соглашение, заключенное между ПАО „Курганмашзавод“ и АО „Сарапульский радиозавод“. <…> стороны признают, что на момент заключения мирового соглашения ответчик имеет перед истцом задолженность за проведенные типовые испытания в размере 1 969 178,86 рублей. Ответчик обязуется выплатить истцу сумму задолженности в следующем порядке: 656 392 рубля в срок по 24 марта 2023 года, 656 392 рубля в срок по 10 апреля 2023 года, 656 392 рубля в срок по 10 мая 2023 года», — указано в определении суда.

URA.RU направляло официальный запрос в ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить подробности судебного разбирательства. На момент публикации ответ от пресс-службы предприятия не поступил.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» судится с производителем самоходных гаубиц из Екатеринбурга. Курганский оборонный завод требовал с предприятия «Уралтрансмаш» около 2,5 млн рублей. Также сообщалось, что российский производитель оружия подал в суд на «Курганмашзавод» из-за просрочки поставки товара. Предприятие «Завод Тула» требует с КМЗ 32,5 млн рублей.