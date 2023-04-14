Курганский оборонный завод судится с производителем самоходных гаубиц из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, мста-с, артиллерия, самоходная гаубица
«Курганмашзавод» требует с производителя самоходных гаубиц 2,5 млн рублей Фото:

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» подало в суд на АО «Уралтрансмаш» из Екатеринбурга, производящее самоходные артиллерийские установки. Сумма иска составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области.

«ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в суд с исковым заявлением к АО „Уралтрансмаш“ о взыскании задолженности за пользование товара по договору товарного займа. Сумма исковых требований: 2 449 770 рублей», — сообщили в арбитраже.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить подробности иска. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что производитель оружия из Тулы судится с «Курганмашзаводом» из-за просрочки поставки товара. Предприятие требует с оборонного завода 32,5 млн рублей. Также сообщалось, что производитель БМП из Кургана получит неустойку от партнера по контракту для Минобороны. Военный завод подал в суд на казанскую компанию «Теплоконтроль» из-за бракованной детали.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» подало в суд на АО «Уралтрансмаш» из Екатеринбурга, производящее самоходные артиллерийские установки. Сумма иска составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области. «ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в суд с исковым заявлением к АО „Уралтрансмаш“ о взыскании задолженности за пользование товара по договору товарного займа. Сумма исковых требований: 2 449 770 рублей», — сообщили в арбитраже. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить подробности иска. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что производитель оружия из Тулы судится с «Курганмашзаводом» из-за просрочки поставки товара. Предприятие требует с оборонного завода 32,5 млн рублей. Также сообщалось, что производитель БМП из Кургана получит неустойку от партнера по контракту для Минобороны. Военный завод подал в суд на казанскую компанию «Теплоконтроль» из-за бракованной детали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...