Курганский оборонный завод судится с производителем самоходных гаубиц из Екатеринбурга

14 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» требует с производителя самоходных гаубиц 2,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оборонное предприятие «Курганмашзавод» подало в суд на АО «Уралтрансмаш» из Екатеринбурга, производящее самоходные артиллерийские установки. Сумма иска составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области. «ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в суд с исковым заявлением к АО „Уралтрансмаш“ о взыскании задолженности за пользование товара по договору товарного займа. Сумма исковых требований: 2 449 770 рублей», — сообщили в арбитраже. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить подробности иска. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что производитель оружия из Тулы судится с «Курганмашзаводом» из-за просрочки поставки товара. Предприятие требует с оборонного завода 32,5 млн рублей. Также сообщалось, что производитель БМП из Кургана получит неустойку от партнера по контракту для Минобороны. Военный завод подал в суд на казанскую компанию «Теплоконтроль» из-за бракованной детали.

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» подало в суд на АО «Уралтрансмаш» из Екатеринбурга, производящее самоходные артиллерийские установки. Сумма иска составляет около 2,5 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области. «ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в суд с исковым заявлением к АО „Уралтрансмаш“ о взыскании задолженности за пользование товара по договору товарного займа. Сумма исковых требований: 2 449 770 рублей», — сообщили в арбитраже. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод», чтобы выяснить подробности иска. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что производитель оружия из Тулы судится с «Курганмашзаводом» из-за просрочки поставки товара. Предприятие требует с оборонного завода 32,5 млн рублей. Также сообщалось, что производитель БМП из Кургана получит неустойку от партнера по контракту для Минобороны. Военный завод подал в суд на казанскую компанию «Теплоконтроль» из-за бракованной детали.