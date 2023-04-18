The Guardian: Британия скоро начнет тратить на Украину запасы «на черный день»

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Власти Британии вскоре будут вынуждены отправлять Украине вооружение из запасов «на черный день», пишет The Guardian
Власти Британии вскоре будут вынуждены отправлять Украине вооружение из запасов «на черный день», пишет The Guardian Фото:
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Великобритания для продолжения оказания Украине военной помощи вскоре будет вынуждена прибегнуть к вооружению, которое предназначается «на черный день». Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Великобритания уже сейчас начинает давать обещания отправлять свои запасы вооружения на черный день. Во всяком случае, ей придется рано или поздно прийти к этому», — говорится в материале газеты. Там добавили, что вокруг Британии сложилось большое давление, которое оказывается на британские власти вместе с призывами увеличить поставки военной техники Украине. Однако главные британские лица заявляют, что поставляют ровно столько, сколько украинской армии необходимо, заключил автор материала.

Ранее сообщалось о том, что с опустошением запасов оружия из-за оказания военной помощи Украине могут столкнуться и в США. Это угрожает прекращением поставок вооружения ВСУ, передает Nation News.

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Великобритания для продолжения оказания Украине военной помощи вскоре будет вынуждена прибегнуть к вооружению, которое предназначается «на черный день». Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Великобритания уже сейчас начинает давать обещания отправлять свои запасы вооружения на черный день. Во всяком случае, ей придется рано или поздно прийти к этому», — говорится в материале газеты. Там добавили, что вокруг Британии сложилось большое давление, которое оказывается на британские власти вместе с призывами увеличить поставки военной техники Украине. Однако главные британские лица заявляют, что поставляют ровно столько, сколько украинской армии необходимо, заключил автор материала. Ранее сообщалось о том, что с опустошением запасов оружия из-за оказания военной помощи Украине могут столкнуться и в США. Это угрожает прекращением поставок вооружения ВСУ, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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