18 апреля 2023

Аналитик Радченко раскрыл, куда россияне вкладывают деньги

Аналитик Радченко: ослабление рубля изменило стратегию сохранения сбережений россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Недвижимость остается надежным средством для хранения сбережений
Недвижимость остается надежным средством для хранения сбережений Фото:

Ослабление рубля в 2023 году привело к тому, что люди начали вкладывать в недвижимость в надежде сохранить свои средства. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Слабость рубля провоцирует людей идти в котлован, в кирпич, в недвижимость, чем держать обесценивающиеся рубли, усыхающие на глазах. Идут в недвижимость, потому что некуда больше. Держать на депозитах под 8-9%, когда инфляция сейчас будет двузначной из-за обвала рубля. У нас снова включится печатный станок, и инфляция будет точно двузначной. Поэтому депозиты не покрывают инфляцию», — сказала Ирина Радченко.

Собеседница агентства добавила, что недвижимость остается надежным средством для хранения сбережений. «В рубле невыгодно сидеть. Покупать доллары, евро тоже непонятно, где и как их хранить. И снова предрекают кары небесные. Остается недвижимость, как базовая гавань сбережений. Если не преумножить, то хотя бы сберечь», — объяснила президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

Ранее стало известно, что Минфин РФ и Банк России собираются ограничить покупку валюты на внутреннем рынке для проведения сделок по приобретению уходящих из страны иностранных компаний. Информация была подтверждена в Центробанке РФ. Эта мера необходима для удержания курса рубля.

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Ослабление рубля в 2023 году привело к тому, что люди начали вкладывать в недвижимость в надежде сохранить свои средства. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Слабость рубля провоцирует людей идти в котлован, в кирпич, в недвижимость, чем держать обесценивающиеся рубли, усыхающие на глазах. Идут в недвижимость, потому что некуда больше. Держать на депозитах под 8-9%, когда инфляция сейчас будет двузначной из-за обвала рубля. У нас снова включится печатный станок, и инфляция будет точно двузначной. Поэтому депозиты не покрывают инфляцию», — сказала Ирина Радченко. Собеседница агентства добавила, что недвижимость остается надежным средством для хранения сбережений. «В рубле невыгодно сидеть. Покупать доллары, евро тоже непонятно, где и как их хранить. И снова предрекают кары небесные. Остается недвижимость, как базовая гавань сбережений. Если не преумножить, то хотя бы сберечь», — объяснила президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ранее стало известно, что Минфин РФ и Банк России собираются ограничить покупку валюты на внутреннем рынке для проведения сделок по приобретению уходящих из страны иностранных компаний. Информация была подтверждена в Центробанке РФ. Эта мера необходима для удержания курса рубля.
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