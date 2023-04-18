Против свердловского пиарщика, говорившего с журналистом Гершковичем, возбудили уголовное дело

18 апреля 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Ширшиков стал подозреваемым по статье, связанной с терроризмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Против пиарщика из Екатеринбурга Ярослава Ширшикова возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В отношении Ширшикова следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети „Интернет“)», — заявил собеседник. Теперь статус Ширшикова по уголовному делу — подозреваемый. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Ранее свердловские силовики пришли к Ширшикову, который устраивал провокации после задержания журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его проверяют после публикаций о задержании журналиста.

Против пиарщика из Екатеринбурга Ярослава Ширшикова возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В отношении Ширшикова следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети „Интернет“)», — заявил собеседник. Теперь статус Ширшикова по уголовному делу — подозреваемый. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Ранее свердловские силовики пришли к Ширшикову, который устраивал провокации после задержания журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его проверяют после публикаций о задержании журналиста.