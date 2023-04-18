Трем депутатам Екатеринбурга сорвут переизбрание, несмотря на поддержку от мэра

Павел Пустозеров был одним из фронтменов команды Тунгусова в 2018 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как минимум три действующих депутата гордумы Екатеринбурга — Дмитрий Сергин, Павел Пустозеров (оба — «Единая Россия») и Виктор Сомиков (КПРФ) — столкнутся с проблемой на выборах. Их могут вычеркнуть из списка кандидатов-одномандатников, которые получат админресурс. Такое решение якобы было принято после совещания у губернатора Евгения Куйвашева, на котором он объявил новые правила формирования думы.

Оно состоялось вечером 6 апреля. В узком кругу Куйвашев раскритиковал мэра Алексея Орлова за слабую готовность к выборам и заявил, что будет новый список кандидатов-одномандатников, его сформирует доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев. Предполагается, что в список попадут все действующие депутаты, которые на выборах 2018 года помогли Куйвашеву в его борьбе со старой городской командой опального экс-вице-мэра и — на тот момент — вице-губернатора Владимира Тунгусова. В том люди, близкие к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»).

Изначально Орлов хотел его большую фракцию в думе сократить. И в списках кандидатов, которые Орлов несколько раз ранее показывал Куйвашеву, людей Кочеткова почти не было.

«А Сергина, Пустозерова и Сомикова Орлов хотел поддержать. Он считает, что они, хоть и были лояльны Тунгусову, сейчас ориентированы на действующую власть. Однако после той самой встречи [в кабинете губернатора 6 апреля] всех троих из новой версии списка, скорее всего, вычеркнут», — рассказал источник, близкий к областной власти. О том, что у упомянутых депутатов проблемы, корреспонденту рассказал также источник в мэрии. При этом некоторым другим политикам «тунгусовское прошлое» якобы простили, уточнил он.

Третий собеседник поделился, что для него особенно неожиданна ситуация с Сергиным. «В марте Орлов его перед Куйвашевым вроде бы отстоял. Так что допускаю, что Сергина все-таки согласуют — учитывая опыт и известность [в Чкаловском районе]», — поделился он.

Считается, что выдвинуть Сергина, Пустозерова и Сомикова в новую гордуму Орлову предложил его зам Рустам Галямов (строительство). С Сергиным у него якобы просто хорошие отношения, компания Пустозерова ГУДСР является подрядчиком администрации в строительстве дорог, а на Сомикова Галямов смог бы влиять через девелопера Андрея Гавриловского — владельца БЦ «Антей» и БЦ «Высоцкий».