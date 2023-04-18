В элитном челябинском поселке продают здание под ТЦ за 49,9 млн рублей

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Автор объявления указал, что здание можно использовать как ТЦ и офисник
Автор объявления указал, что здание можно использовать как ТЦ и офисник Фото:

В элитном коттеджном поселке «Терема» под Челябинском на торги выставлено здание под офисы и торговый центр. Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений.

«Челябинская область, Сосновский район, поселок „Терема“, улица Да Винчи, 2. Общая площадь помещения — 277 кв. м. Высота потолков 4,75 метра. Ремонт — черновая отделка», — сказано в объявлении на «Авито».

Объект предлагается к реализации агентством «Жилой комплекс город L-town». Основателем и владельцем агентства является челябинский бизнесмен Василий Курбацких.

Ранее в Копейске был выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. А в центре Челябинска выставили на продажу часть торгового комплекса за 96 миллионов 850 тысяч рублей.

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В элитном коттеджном поселке «Терема» под Челябинском на торги выставлено здание под офисы и торговый центр. Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений. «Челябинская область, Сосновский район, поселок „Терема“, улица Да Винчи, 2. Общая площадь помещения — 277 кв. м. Высота потолков 4,75 метра. Ремонт — черновая отделка», — сказано в объявлении на «Авито». Объект предлагается к реализации агентством «Жилой комплекс город L-town». Основателем и владельцем агентства является челябинский бизнесмен Василий Курбацких. Ранее в Копейске был выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. А в центре Челябинска выставили на продажу часть торгового комплекса за 96 миллионов 850 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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