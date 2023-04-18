В элитном челябинском поселке продают здание под ТЦ за 49,9 млн рублей

Автор объявления указал, что здание можно использовать как ТЦ и офисник Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В элитном коттеджном поселке «Терема» под Челябинском на торги выставлено здание под офисы и торговый центр. Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений.

«Челябинская область, Сосновский район, поселок „Терема“, улица Да Винчи, 2. Общая площадь помещения — 277 кв. м. Высота потолков 4,75 метра. Ремонт — черновая отделка», — сказано в объявлении на «Авито».

Объект предлагается к реализации агентством «Жилой комплекс город L-town». Основателем и владельцем агентства является челябинский бизнесмен Василий Курбацких.

Ранее в Копейске был выставлен на продажу строящийся торговый комплекс за 40 миллионов рублей. А в центре Челябинска выставили на продажу часть торгового комплекса за 96 миллионов 850 тысяч рублей.