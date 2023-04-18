PAP: Польша придумала содержание для 11-го пакета санкций

Правительство Польши предложило содержание для 11-го пакета санкций против России, которые включают в себя запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщают журналисты.
«Переданном Варшавой Брюсселю документе Польша предлагает наложить очередные санкции на энергетический сектор: запрет импорта по северному участку нефтепровода „Дружба“, а также введение компенсационных механизмов за нефть из России, которая не охвачена европейским эмбарго», — передает польское агентство РАР со ссылкой на свои источники.
К санкционным запретам также предлагают ввести запрет на импорт алмазов из России, возможности предоставления телевизионной информации жителям РФ. Еще поступило предложение об ужесточение правила контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения.
Ранее совет Европейского союза запретил транзит экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода в рамках 10-го пакета санкций. Мера принята с целью предотвращения обхода санкций Россией. Кроме того, Евросоюз ввел ограничения на импорт «приносящих значительный доход» России товаров, таких как асфальт и синтетический каучук.
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