NYT: США и ЕС уговаривают страны сократить торговлю технологиями с Россией

Власти США и Европейского союза отправили своих чиновников в разные страны, чтобы убедить их уменьшить торговлю технологиями в России. Об этом сообщают журналисты.
«США и ЕС недавно отправили чиновников в страны, которые высылали больше товаров в РФ. Они пытаются сократить торговлю критически важными технологиями», — пишет газета New York Times.
Как говорит заместитель министра торговли США Элан Эстевез, во время недавнего визита в Турцию им удалось их уговорить приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли. А также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.
Ранее министерство промышленности и торговли Российской Федерации сократило список товаров, которые запрещено вывозить за пределы страны. Из соответствующих постановлений исключены бытовая электроника и потребительские товары, отдельные товары радиоэлектронной промышленности.
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