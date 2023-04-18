18 апреля 2023

NYT: США и ЕС уговаривают страны сократить торговлю технологиями с Россией

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Власти США и Европейского союза хотят сократить торговлю критически важными технологиями в РФ
Власти США и Европейского союза хотят сократить торговлю критически важными технологиями в РФ Фото:

Власти США и Европейского союза отправили своих чиновников в разные страны, чтобы убедить их уменьшить торговлю технологиями в России. Об этом сообщают журналисты.

«США и ЕС недавно отправили чиновников в страны, которые высылали больше товаров в РФ. Они пытаются сократить торговлю критически важными технологиями», — пишет газета New York Times.

Как говорит заместитель министра торговли США Элан Эстевез, во время недавнего визита в Турцию им удалось их уговорить приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли. А также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.

Ранее министерство промышленности и торговли Российской Федерации сократило список товаров, которые запрещено вывозить за пределы страны. Из соответствующих постановлений исключены бытовая электроника и потребительские товары, отдельные товары радиоэлектронной промышленности.

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Власти США и Европейского союза отправили своих чиновников в разные страны, чтобы убедить их уменьшить торговлю технологиями в России. Об этом сообщают журналисты. «США и ЕС недавно отправили чиновников в страны, которые высылали больше товаров в РФ. Они пытаются сократить торговлю критически важными технологиями», — пишет газета New York Times. Как говорит заместитель министра торговли США Элан Эстевез, во время недавнего визита в Турцию им удалось их уговорить приостановить перевалку грузов в РФ через зону свободной торговли. А также обслуживание российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах. Ранее министерство промышленности и торговли Российской Федерации сократило список товаров, которые запрещено вывозить за пределы страны. Из соответствующих постановлений исключены бытовая электроника и потребительские товары, отдельные товары радиоэлектронной промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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