Власти РФ сократили перечень запрещенных к вывозу товаров

Минпромторг снял запрет на вывоз электроники из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сократило список товаров, которые запрещено вывозить за пределы страны. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства.

«Из соответствующих постановлений исключены бытовая электроника и потребительские товары, отдельные товары радиоэлектронной промышленности, широкий перечень водных судов, отдельные инструменты и строительно-дорожная техника, широкий перечень изделий из пластмасс и резины. А также стеклянная тара, товары отраслей автомобилестроения и железнодорожного машиностроения», — отмечается в сообщении.

Также ограничения не коснутся товаров, прибывших из Донецкой и Луганской народной республик. Однако для ввоза на территорию РФ необходимо предъявить сертификат о происхождении товара.

Ранее ведомство подписало документ, позволяющий поставлять в РФ продукцию без разрешения правообладателей — через третьи страны. Свыше 50 групп товаров будут доступны для параллельного импорта, причем как отдельные бренды, так и категории, отмечает Vse42.Ru. Товары из списка параллельного импорта уже продают онлайн-ритейлеры «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries, передает телеканал 360.

Все эти решения решения были приняты в качестве антикризисных мер после того, как против России из-за вынужденной спецоперации на территории Украины были введены жесткие экономические санкции. Страны ЕС и США попытались оказать давление на экономику страны, банковский сектор и логистику. Однако правительство РФ уже разработало и начало внедрять антикризисные меры для россиян.

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