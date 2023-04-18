18 апреля 2023

Reuters: Южная Корея впервые допустила помощь ВСУ

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По словам президента Южной Кореи, правительство изучает, как помочь Украине
По словам президента Южной Кореи, правительство изучает, как помочь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Южная Корея может направить военную помощь Украине в том случае, если произойдет масштабное нападение на гражданское население. Об этом заявил корейский лидер Юн Сок Ель.

«Если произойдет ситуация, с которой не сможет смириться международное сообщество, такая, как любое масштабное нападение на местных жителей, массовые убийства или нарушение законов, нам станет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи», — заявил Юн Сок Ель в интервью агентству Reuters. По словам президента, правительство Кореи изучает, как защитить и восстановить Украину.

Как сообщает издание, Сеул впервые озвучил возможность предоставления оружия Украине спустя больше года после исключения поставок. «Южная Корея до сих пор пыталась избежать противостояния России из-за своих компаний, работающих там, и влияния Москвы на КНДР», — пишет Reuters.

Ранее аналитик Олли Корф сделал вывод, что с начала спецоперации на Украине все больше стран меняет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. По данным Корфа, около 5% населения мира выступают за Россию, еще 27,5% опрошенных ориентированно на российскую позицию.

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Южная Корея может направить военную помощь Украине в том случае, если произойдет масштабное нападение на гражданское население. Об этом заявил корейский лидер Юн Сок Ель. «Если произойдет ситуация, с которой не сможет смириться международное сообщество, такая, как любое масштабное нападение на местных жителей, массовые убийства или нарушение законов, нам станет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой помощи», — заявил Юн Сок Ель в интервью агентству Reuters. По словам президента, правительство Кореи изучает, как защитить и восстановить Украину. Как сообщает издание, Сеул впервые озвучил возможность предоставления оружия Украине спустя больше года после исключения поставок. «Южная Корея до сих пор пыталась избежать противостояния России из-за своих компаний, работающих там, и влияния Москвы на КНДР», — пишет Reuters. Ранее аналитик Олли Корф сделал вывод, что с начала спецоперации на Украине все больше стран меняет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. По данным Корфа, около 5% населения мира выступают за Россию, еще 27,5% опрошенных ориентированно на российскую позицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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