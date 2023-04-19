Kyiv Post: США и ЕС бросают Украину перед контрнаступлением

19 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Союзники не настраивают Украину на победу в контрнаступлении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Евросоюз (ЕС) отказывают Украине в предоставлении необходимых для боев с Россией инструментов. Также они не предоставляют Киеву достаточного количества техники. Это говорит о том, что союзники бросают украинскую сторону перед ее масштабным наступлением. Об этом написали в издании Kyiv Post. «США и Европа в настоящее время не настраивают Украину на победу на поле боя. Они отказывают ей не только в инструментах, необходимых для эффективной борьбы с трехмерной угрозой, но и в средствах в достаточном количестве, чтобы сохранить импульс, когда начнется контрнаступление», — написали в издании . Ранее западные СМИ, опираясь на утекшие в сеть документы Пентагона, писали, что разведка США еще зимой определила положение украинской армии как «изматывающую кампанию на истощение». Также утверждалось, что Вашингтон хотел убедить Киев в необходимости отступить к западу от Артемовска (Бахмута), передает «Ридус». Кроме того, американская сторона не верит в успех грядущего контрнаступления ВСУ. По словам обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, украинские военные недостаточно подготовлены, а также испытывают нехватку вооружения, передает Life .

США и Евросоюз (ЕС) отказывают Украине в предоставлении необходимых для боев с Россией инструментов. Также они не предоставляют Киеву достаточного количества техники. Это говорит о том, что союзники бросают украинскую сторону перед ее масштабным наступлением. Об этом написали в издании Kyiv Post. «США и Европа в настоящее время не настраивают Украину на победу на поле боя. Они отказывают ей не только в инструментах, необходимых для эффективной борьбы с трехмерной угрозой, но и в средствах в достаточном количестве, чтобы сохранить импульс, когда начнется контрнаступление», — написали в издании. Ранее западные СМИ, опираясь на утекшие в сеть документы Пентагона, писали, что разведка США еще зимой определила положение украинской армии как «изматывающую кампанию на истощение». Также утверждалось, что Вашингтон хотел убедить Киев в необходимости отступить к западу от Артемовска (Бахмута), передает «Ридус». Кроме того, американская сторона не верит в успех грядущего контрнаступления ВСУ. По словам обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, украинские военные недостаточно подготовлены, а также испытывают нехватку вооружения, передает Life.