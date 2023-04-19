Огонь в парках можно разводит в специально оборудованных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чтобы не получить штраф до 50 тысяч рублей за приготовление шашлыков стоит соблюдать ряд правил. URA.RU приводит главную информацию о законах, связанных с разведением мангала в 2023 году.

Где нельзя разводить мангал

Согласно законам, разводит мангал нельзя во дворах домов и возле гаражей. Также запрещается готовить на огне на балконах, верандах, крышах, террасах жилых домов. Такие ограничения направлены на повышение пожарной безопасности в городе. Из-за этого также нельзя разводить огонь в парках и на природе, где нет специально оборудованных площадок. Запрещается использование открытого огня в поле.

Что грозит при нарушении правил

За разведение огня в запрещенном месте человек получит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Когда муниципальные органы власти вводят особый противопожарный режим, то максимальная сумма штрафа поднимается до 20 000 рублей. Если при жарке шашлыков случился пожар, то человек выплачивает до 50 000 рублей.

Где можно жарит шашлыки

Жарить шашлыки в России можно в специально оборудованных местах. В частном доме или на даче огонь должен находиться в пяти метрах от здания. Согласно правилам пожарной безопасности, в радиусе двух метров от огня не должно быть горючих материалов. Рядом с мангалом должны находится лист металла, вода, песок и огнетушитель. Они нужны для тушения огня.

Если человек хочет использовать открытый огонь, то он должен вырыть яму глубиной не менее 30 сантиметров. Радиус углубления должен составлять 50 сантиметров. Жарить шашлыки в парках можно только в местах, где есть мангалы.

Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова в разговоре с URA.RU рассказала, что во время разведения огня в лесу стоит учитывать расстояние до деревьев. «Разводить его можно на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. Территорию для костра необходимо подготовить за счет очистки зоны радиусом в пять метров от места разведения костра», — сообщила Гукова.

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