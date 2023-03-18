Юрист предупредила о новых правилах разведения костров

19 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Шашлык можно жарить не ближе, чем в пяти метрах от построек, сказала Ирина Гудкова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россиянам разрешили разводить огонь в металлических баках, а правила жарки шашлыка на природе стали более выполнимыми. Об этом URA.RU рассказала основательница юридической компании GAP Ирина Гукова. «С 1 марта вступают в силу новые правила по сжиганию листвы и установке мангалов. Теперь нормы станут более „приземленными“ и адаптированными к жизни россиян. По новым нормам, разведение огня в металлических баках, ямах и других емкостях будет законным, при этом данные конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров от зданий и других построек», — сказала Ирина Гудкова. Она подчеркнула, что ограничения касаются и разведения костров в лесах. «Разводить его можно на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. Территорию для костра необходимо подготовить за счет очистки зоны радиусом в пять метров от места разведения костра», — отметила собеседница URA.RU. По ее словам, шашлыки можно жарить на расстоянии не менее пяти метров до ближайших построек. Эти требования стали более выполнимыми. Разводить костер можно только в безветренную погоду с мерами предосторожности, а именно средства первичного пожаротушения: вода, песок, лопаты, огнетушитель. Необходимо держать металлический лист, который перекроет доступ кислорода. Огонь всегда должен быть под присмотром совершеннолетних граждан», — сообщила Гудкова. Штрафы за данное нарушения сохранились, добавила юрист. «Предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За костер на участке может быть получен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 12 до 20 тысяч рублей. В случае, если от действия пострадают соседние объекты недвижимости, есть риск быть привлеченным к уголовной ответственности за поджог, особенно, если пострадают люди», — объяснила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам разрешили разводить огонь в металлических баках, а правила жарки шашлыка на природе стали более выполнимыми. Об этом URA.RU рассказала основательница юридической компании GAP Ирина Гукова. «С 1 марта вступают в силу новые правила по сжиганию листвы и установке мангалов. Теперь нормы станут более „приземленными“ и адаптированными к жизни россиян. По новым нормам, разведение огня в металлических баках, ямах и других емкостях будет законным, при этом данные конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров от зданий и других построек», — сказала Ирина Гудкова. Она подчеркнула, что ограничения касаются и разведения костров в лесах. «Разводить его можно на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. Территорию для костра необходимо подготовить за счет очистки зоны радиусом в пять метров от места разведения костра», — отметила собеседница URA.RU. По ее словам, шашлыки можно жарить на расстоянии не менее пяти метров до ближайших построек. Эти требования стали более выполнимыми. Разводить костер можно только в безветренную погоду с мерами предосторожности, а именно средства первичного пожаротушения: вода, песок, лопаты, огнетушитель. Необходимо держать металлический лист, который перекроет доступ кислорода. Огонь всегда должен быть под присмотром совершеннолетних граждан», — сообщила Гудкова. Штрафы за данное нарушения сохранились, добавила юрист. «Предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За костер на участке может быть получен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 12 до 20 тысяч рублей. В случае, если от действия пострадают соседние объекты недвижимости, есть риск быть привлеченным к уголовной ответственности за поджог, особенно, если пострадают люди», — объяснила эксперт.