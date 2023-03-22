Тюменские депутаты поддержали новую льготу для мобилизованных земляков

Мобилизованные тюменцы получат бесплатную юридическую помощь

Военным и их семьях предоставят бесплатную юридическую помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы поддержали в окончательном чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Решение было принято 23 марта на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Право на получение юридической помощи бесплатно имеют граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проживающие в Тюменской области», — говорится в документе. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных. Инициатива была поддержана парламентариями единогласно.

Авторами законопроекта выступили депутаты Владимир Сысоев, Иван Вершинин и Глеб Трубин. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.