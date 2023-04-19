В Тюмени отменили вылет рейса в ЯНАО

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Борт из Тюмени в Салехард должен был вылететь в 15:20
Борт из Тюмени в Салехард должен был вылететь в 15:20 Фото:

В Тюмени 19 апреля отменили вылет рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс YC 46, Тюмень — Салехард. Время вылета 15:20. Отменен», — значится на онлайн-табло.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени 19 апреля отменили вылет рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс YC 46, Тюмень — Салехард. Время вылета 15:20. Отменен», — значится на онлайн-табло. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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