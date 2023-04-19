В Тюмени отменили вылет рейса в ЯНАО

Борт из Тюмени в Салехард должен был вылететь в 15:20
В Тюмени 19 апреля отменили вылет рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс YC 46, Тюмень — Салехард. Время вылета 15:20. Отменен», — значится на онлайн-табло.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
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