На месте парка аттракционов возведут жилой комплекс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске построят парк аттракционов на берегу Шершней в районе ЖК «Привилегия». Аттракционы будут перенесены из парка на улице Труда. Об этом URA.RU сообщил директор фирмы, занимающейся демонтажем конструкций в социальных сетях.

«Три года назад мы построили тут парк. Большой, с аттракционами. Теперь мы все разбираем. Парк переезжает в район „Привилегия“. А здесь построят продолжение Манхэттена», — рассказал на видео директор.

Парк был возведен в 2020 году. Для его работы были как восстановлены советские аттракционы, так и закуплены новые.

О строительстве нового элитного микрорайона на улице Труда в Челябинске стало известно в апреле 2022 года. Площадь застройки превысит два гектара. Городские власти запланировали заключить договора о строительстве в рамках комплексного развития территории сразу с несколькими компаниями.