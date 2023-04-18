18 апреля 2023

В Челябинске возведут парк аттракционов на берегу Шершней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте парка аттракционов возведут жилой комплекс
На месте парка аттракционов возведут жилой комплекс Фото:

В Челябинске построят парк аттракционов на берегу Шершней в районе ЖК «Привилегия». Аттракционы будут перенесены из парка на улице Труда. Об этом URA.RU сообщил директор фирмы, занимающейся демонтажем конструкций в социальных сетях.

«Три года назад мы построили тут парк. Большой, с аттракционами. Теперь мы все разбираем. Парк переезжает в район „Привилегия“. А здесь построят продолжение Манхэттена», — рассказал на видео директор.

Парк был возведен в 2020 году. Для его работы были как восстановлены советские аттракционы, так и закуплены новые.

О строительстве нового элитного микрорайона на улице Труда в Челябинске стало известно в апреле 2022 года. Площадь застройки превысит два гектара. Городские власти запланировали заключить договора о строительстве в рамках комплексного развития территории сразу с несколькими компаниями.

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В Челябинске построят парк аттракционов на берегу Шершней в районе ЖК «Привилегия». Аттракционы будут перенесены из парка на улице Труда. Об этом URA.RU сообщил директор фирмы, занимающейся демонтажем конструкций в социальных сетях. «Три года назад мы построили тут парк. Большой, с аттракционами. Теперь мы все разбираем. Парк переезжает в район „Привилегия“. А здесь построят продолжение Манхэттена», — рассказал на видео директор. Парк был возведен в 2020 году. Для его работы были как восстановлены советские аттракционы, так и закуплены новые. О строительстве нового элитного микрорайона на улице Труда в Челябинске стало известно в апреле 2022 года. Площадь застройки превысит два гектара. Городские власти запланировали заключить договора о строительстве в рамках комплексного развития территории сразу с несколькими компаниями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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