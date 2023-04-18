В Челябинске построят парк аттракционов на берегу Шершней в районе ЖК «Привилегия». Аттракционы будут перенесены из парка на улице Труда. Об этом URA.RU сообщил директор фирмы, занимающейся демонтажем конструкций в социальных сетях.
«Три года назад мы построили тут парк. Большой, с аттракционами. Теперь мы все разбираем. Парк переезжает в район „Привилегия“. А здесь построят продолжение Манхэттена», — рассказал на видео директор.
Парк был возведен в 2020 году. Для его работы были как восстановлены советские аттракционы, так и закуплены новые.
О строительстве нового элитного микрорайона на улице Труда в Челябинске стало известно в апреле 2022 года. Площадь застройки превысит два гектара. Городские власти запланировали заключить договора о строительстве в рамках комплексного развития территории сразу с несколькими компаниями.
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