Mash: военные эксперты РФ массово получают подозрительные посылки с гипсовыми статуэтками

Посылки со статуэтками пришли нескольким военкорами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Несколько политологов и военных экспертов получили посылки с гипсовыми статуэтками. О подозрительных посылках в полицию сообщил доктор военных наук Константин Сивков, который сам также получил статуэтку, передает telegram-канал Mash.

«Сивков сообщил полиции, что ему и ряду его знакомых, среди которых публицист Владислав Шурыгин, пришли идентичные коробки от скульптора из Ульяновска, который возглавляет фирму по производству гипсовых изделий», — говорится в канале. Сивков не стал полностью открывать посылку. Он передал ее полиции, которая не нашла взрывчатку.

«Это попытка заткнуть рот журналистскому сообществу, за которой стоит ГУР Украины и СБУ», — заявил Константин Сивков разговоре с telegram-каналом SHOT. Он отметил, что за месяц получил уже три подозрительные повестки.

Константин Сивков участвует в авторской передаче телеведущего Владимира Соловьева. Также он появлялся в программе «60 минут».

В начале апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский. Обвиняемая Дарья Трепова была задержана и арестована 4 апреля, передает RT. Она пронесла на встречу с военкором статуэтку со взрывчаткой. Перед терактом она ходила в церковь за благословением.