Mash: военные эксперты РФ массово получают подозрительные посылки с гипсовыми статуэтками

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Посылки со статуэтками пришли нескольким военкорами
Посылки со статуэтками пришли нескольким военкорами Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Несколько политологов и военных экспертов получили посылки с гипсовыми статуэтками. О подозрительных посылках в полицию сообщил доктор военных наук Константин Сивков, который сам также получил статуэтку, передает telegram-канал Mash.

«Сивков сообщил полиции, что ему и ряду его знакомых, среди которых публицист Владислав Шурыгин, пришли идентичные коробки от скульптора из Ульяновска, который возглавляет фирму по производству гипсовых изделий», — говорится в канале. Сивков не стал полностью открывать посылку. Он передал ее полиции, которая не нашла взрывчатку.

«Это попытка заткнуть рот журналистскому сообществу, за которой стоит ГУР Украины и СБУ», — заявил Константин Сивков разговоре с telegram-каналом SHOT. Он отметил, что за месяц получил уже три подозрительные повестки.

Константин Сивков участвует в авторской передаче телеведущего Владимира Соловьева. Также он появлялся в программе «60 минут».

В начале апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский. Обвиняемая Дарья Трепова была задержана и арестована 4 апреля, передает RT. Она пронесла на встречу с военкором статуэтку со взрывчаткой. Перед терактом она ходила в церковь за благословением.

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Несколько политологов и военных экспертов получили посылки с гипсовыми статуэтками. О подозрительных посылках в полицию сообщил доктор военных наук Константин Сивков, который сам также получил статуэтку, передает telegram-канал Mash. «Сивков сообщил полиции, что ему и ряду его знакомых, среди которых публицист Владислав Шурыгин, пришли идентичные коробки от скульптора из Ульяновска, который возглавляет фирму по производству гипсовых изделий», — говорится в канале. Сивков не стал полностью открывать посылку. Он передал ее полиции, которая не нашла взрывчатку. «Это попытка заткнуть рот журналистскому сообществу, за которой стоит ГУР Украины и СБУ», — заявил Константин Сивков разговоре с telegram-каналом SHOT. Он отметил, что за месяц получил уже три подозрительные повестки. Константин Сивков участвует в авторской передаче телеведущего Владимира Соловьева. Также он появлялся в программе «60 минут». В начале апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский. Обвиняемая Дарья Трепова была задержана и арестована 4 апреля, передает RT. Она пронесла на встречу с военкором статуэтку со взрывчаткой. Перед терактом она ходила в церковь за благословением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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