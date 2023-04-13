SHOT: Трепова перед убийством Татарского ходила в церковь за благословением

13 апреля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Трепова перед взрывом ходила в церковь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова перед терактом ходила в церковь за благословением. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Исполнительница взрыва [Дарья Трепова] в петербургском кафе обращалась к батюшке с просьбой благословить ее на переезд в Киев и занятие там журналистикой, однако он благословил девушку лишь на дорогу», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что поход в церковь был сделан до взрыва в кафе. Новость по теме Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского Владлен Татарский погиб 2 апреля. Во время мероприятия в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. Спустя два дня суд арестовал Трепову до 2 июня. 5 апреля RT опубликовало эксклюзивное видеоинтервью с Татарским незадолго до его гибели.

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова перед терактом ходила в церковь за благословением. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Исполнительница взрыва [Дарья Трепова] в петербургском кафе обращалась к батюшке с просьбой благословить ее на переезд в Киев и занятие там журналистикой, однако он благословил девушку лишь на дорогу», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что поход в церковь был сделан до взрыва в кафе. Владлен Татарский погиб 2 апреля. Во время мероприятия в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. Спустя два дня суд арестовал Трепову до 2 июня. 5 апреля RT опубликовало эксклюзивное видеоинтервью с Татарским незадолго до его гибели.