SHOT: Трепова перед убийством Татарского ходила в церковь за благословением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Трепова перед взрывом ходила в церковь Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова перед терактом ходила в церковь за благословением. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Исполнительница взрыва [Дарья Трепова] в петербургском кафе обращалась к батюшке с просьбой благословить ее на переезд в Киев и занятие там журналистикой, однако он благословил девушку лишь на дорогу», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что поход в церковь был сделан до взрыва в кафе.

Новость по теме
Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Владлен Татарский погиб 2 апреля. Во время мероприятия в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. Спустя два дня суд арестовал Трепову до 2 июня. 5 апреля RT опубликовало эксклюзивное видеоинтервью с Татарским незадолго до его гибели.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова перед терактом ходила в церковь за благословением. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Исполнительница взрыва [Дарья Трепова] в петербургском кафе обращалась к батюшке с просьбой благословить ее на переезд в Киев и занятие там журналистикой, однако он благословил девушку лишь на дорогу», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что поход в церковь был сделан до взрыва в кафе. Владлен Татарский погиб 2 апреля. Во время мероприятия в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. Спустя два дня суд арестовал Трепову до 2 июня. 5 апреля RT опубликовало эксклюзивное видеоинтервью с Татарским незадолго до его гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...