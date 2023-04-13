SHOT: Трепова перед убийством Татарского ходила в церковь за благословением

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова перед терактом ходила в церковь за благословением. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Исполнительница взрыва [Дарья Трепова] в петербургском кафе обращалась к батюшке с просьбой благословить ее на переезд в Киев и занятие там журналистикой, однако он благословил девушку лишь на дорогу», — сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что поход в церковь был сделан до взрыва в кафе.
Владлен Татарский погиб 2 апреля. Во время мероприятия в кафе в Санкт-Петербурге Дарья Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. Спустя два дня суд арестовал Трепову до 2 июня. 5 апреля RT опубликовало эксклюзивное видеоинтервью с Татарским незадолго до его гибели.
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