Скульптор, разославший подозрительные статуэтки политологам, не знает, кто их заказал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политологи получили бюсты маршала Жукова, отметил Никита Барин
Политологи получили бюсты маршала Жукова, отметил Никита Барин Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Военные эксперты и политологи одновременно получили посылки с гипсовыми статуэтками, которые сделал скульптор Никита Барин. Однако создатель заявил, что не знает человека, который попросил его отправить статуэтки.

«Это моя практика. Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во „ВКонтакте“ написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это», — заявил Никита Барин в беседе с Газета.Ru.

Скульптор отметил, что каждому клиенту был заказан бюст маршала Георгия Жукова. Мужчина сделал заказ 12 апреля, он хотел, чтобы клиенты получили заказ в день волонтера. Спустя время транспортная компания СДЭК сообщила, что получатели отказались принимать посылки. Один из них заявил курьеру, что будет разговаривать с ним только на украинском, заключил Барин.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал полиции, что он и его знакомые получили посылки со статуэтками. Он отметил, что это попытка заглушить деятельность журналистскому сообществу в России, вспоминая убийство военкора Владлена Татарского. Сам Сивков участвует в телевизионной программе «60 минут».

Военкор Владлен Татарский погиб во время теракта в Санк-Петербурге. Обвиняемая во взрыве Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчаткой. Она получила ее в Москве, сообщает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные эксперты и политологи одновременно получили посылки с гипсовыми статуэтками, которые сделал скульптор Никита Барин. Однако создатель заявил, что не знает человека, который попросил его отправить статуэтки. «Это моя практика. Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во „ВКонтакте“ написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это», — заявил Никита Барин в беседе с Газета.Ru. Скульптор отметил, что каждому клиенту был заказан бюст маршала Георгия Жукова. Мужчина сделал заказ 12 апреля, он хотел, чтобы клиенты получили заказ в день волонтера. Спустя время транспортная компания СДЭК сообщила, что получатели отказались принимать посылки. Один из них заявил курьеру, что будет разговаривать с ним только на украинском, заключил Барин. Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал полиции, что он и его знакомые получили посылки со статуэтками. Он отметил, что это попытка заглушить деятельность журналистскому сообществу в России, вспоминая убийство военкора Владлена Татарского. Сам Сивков участвует в телевизионной программе «60 минут». Военкор Владлен Татарский погиб во время теракта в Санк-Петербурге. Обвиняемая во взрыве Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчаткой. Она получила ее в Москве, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...