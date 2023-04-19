Скульптор, разославший подозрительные статуэтки политологам, не знает, кто их заказал

Политологи получили бюсты маршала Жукова, отметил Никита Барин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Военные эксперты и политологи одновременно получили посылки с гипсовыми статуэтками, которые сделал скульптор Никита Барин. Однако создатель заявил, что не знает человека, который попросил его отправить статуэтки.

«Это моя практика. Я предприниматель, каждый день отправляю товар. Мужчина во „ВКонтакте“ написал, отправьте пяти людям. Я даже понятия не имел, кто это», — заявил Никита Барин в беседе с Газета.Ru .

Скульптор отметил, что каждому клиенту был заказан бюст маршала Георгия Жукова. Мужчина сделал заказ 12 апреля, он хотел, чтобы клиенты получили заказ в день волонтера. Спустя время транспортная компания СДЭК сообщила, что получатели отказались принимать посылки. Один из них заявил курьеру, что будет разговаривать с ним только на украинском, заключил Барин.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал полиции, что он и его знакомые получили посылки со статуэтками. Он отметил, что это попытка заглушить деятельность журналистскому сообществу в России, вспоминая убийство военкора Владлена Татарского. Сам Сивков участвует в телевизионной программе «60 минут».

Военкор Владлен Татарский погиб во время теракта в Санк-Петербурге. Обвиняемая во взрыве Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчаткой. Она получила ее в Москве, сообщает RT.