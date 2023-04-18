18 апреля 2023

Военный завод из Кургана переделывает боевые машины после замечаний участников СВО. Видео

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«Курганмашзавод» учитывает пожелания военных из зоны СВО и переделывает БМП-3 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Курганмашзавод» дорабатывает боевые машины пехоты (БМП-3) после пожеланий и предложений военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. На заводе стараются учитывать все замечания.

«Все службы завода плотно взаимодействуют с военными из зоны СВО. Пожелания и предложения бойцов с передовой незамедлительно дорабатываются и внедряются в массовое производство БМП-3. Уже поменяли материал на заднем отбойном диске, внесли изменения в систему электроники машины», — сообщается в сюжете телеканала «Звезда».

Главный конструктор «Курганмашзавода» Сергей Абдулов также показал бронекожухи из спецстали для дополнительного и основного прицела наводчика БМП. «В случае ведения боя у нас есть створка, которая открывается. Внутри сделаны специальные прорези, чтобы снизить возможность огневого поражения», — отметил Абдулов.

Ранее URA.RU писало, что военный из зоны СВО рассказал, чего не хватает в курганских боевых машинах. Он отметил отсутствие панорамного прицела и широких люков наводчика. Также сообщалось, что военкор Владлен Татарский назвал курганскую БМП-3 самой лучшей машиной.

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«Курганмашзавод» дорабатывает боевые машины пехоты (БМП-3) после пожеланий и предложений военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине. На заводе стараются учитывать все замечания. «Все службы завода плотно взаимодействуют с военными из зоны СВО. Пожелания и предложения бойцов с передовой незамедлительно дорабатываются и внедряются в массовое производство БМП-3. Уже поменяли материал на заднем отбойном диске, внесли изменения в систему электроники машины», — сообщается в сюжете телеканала «Звезда». Главный конструктор «Курганмашзавода» Сергей Абдулов также показал бронекожухи из спецстали для дополнительного и основного прицела наводчика БМП. «В случае ведения боя у нас есть створка, которая открывается. Внутри сделаны специальные прорези, чтобы снизить возможность огневого поражения», — отметил Абдулов. Ранее URA.RU писало, что военный из зоны СВО рассказал, чего не хватает в курганских боевых машинах. Он отметил отсутствие панорамного прицела и широких люков наводчика. Также сообщалось, что военкор Владлен Татарский назвал курганскую БМП-3 самой лучшей машиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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