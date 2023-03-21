Военный из зоны СВО сообщил, чего не хватает в курганских боевых машинах

По словам военного, на курганской БМП-3 не хватает панорамного прицела, как на танке Т-90М Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий, участвующий в зоне боевых действий на Украине, рассказал, чего не хватает в боевых машинах пехоты (БМП-3), которые производит «Курганмашзавод». Об этом сообщается в telegram-канале военкора Владлена Татарского.

«Не хватает панорамного прицела у командира, как на танке Т-90М. Из-за чего приходится постоянно наблюдать за полем боя из люка своего места. Ну и желательно сделать немного шире люки командира и наводчика. Ввиду того, что командир с наводчиком не может быстро покинуть машину, если они в противоосколочных жилетах», — сказал командир разведроты. Также военный отметил, что установка на боевой машине метеостанции, электронного компаса и спутниковой навигации позволит бригаде использовать высокоточные минометы.

Ранее URA.RU писало, что разведчик из зоны СВО оценил броню курганской БМП-3. По его словам, боевая машина способна выдерживать танковые мины. Также сообщалось, что военкор из Донбасса назвал БМП самой лучшей техникой на фронте. До этого о достоинствах БМП-3 рассказывал боец из спецназа «Ахмат». Он отмечал, что данная бронемашина много раз спасала кадыровцев.

О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она необходима для того, чтобы защитить мирное население Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также задачами спецоперации ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.