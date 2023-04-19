Рэпер Гуф реабилитировался перед организаторами концерта в Екатеринбурге

Концерт Гуфа в Екатеринбурге перенесли на 26 мая
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Гуф все же приедет в Екатеринбург в мае
Гуф все же приедет в Екатеринбург в мае Фото:

Организаторы концерта рэпера Гуфа заявили, что артист выступит в Екатеринбурге 26 мая. Ранее музыкант отменил выступление, которое должно было пройти 7 апреля, чем доставил неудобства концертной площадке. Об этом сообщает Teleclub в своих соцсетях.

«Новая дата концерта Гуфа — 26 мая. Все ранее купленные билеты действительны», — рассказали в Teleclub.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Выступление перенесли на неопределенный срок, чем рэпер подставил концертную площадку Teleclub. Отмену связывали со скандалом в Таиланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать. По словам источников, после этого артист лег в больницу, где пробудет до 19 мая.

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Организаторы концерта рэпера Гуфа заявили, что артист выступит в Екатеринбурге 26 мая. Ранее музыкант отменил выступление, которое должно было пройти 7 апреля, чем доставил неудобства концертной площадке. Об этом сообщает Teleclub в своих соцсетях. «Новая дата концерта Гуфа — 26 мая. Все ранее купленные билеты действительны», — рассказали в Teleclub. Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Выступление перенесли на неопределенный срок, чем рэпер подставил концертную площадку Teleclub. Отмену связывали со скандалом в Таиланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать. По словам источников, после этого артист лег в больницу, где пробудет до 19 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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