Рэпер Гуф реабилитировался перед организаторами концерта в Екатеринбурге

Концерт Гуфа в Екатеринбурге перенесли на 26 мая

Гуф все же приедет в Екатеринбург в мае Фото: личная страница Алексея Долматова

Организаторы концерта рэпера Гуфа заявили, что артист выступит в Екатеринбурге 26 мая. Ранее музыкант отменил выступление, которое должно было пройти 7 апреля, чем доставил неудобства концертной площадке. Об этом сообщает Teleclub в своих соцсетях.

«Новая дата концерта Гуфа — 26 мая. Все ранее купленные билеты действительны», — рассказали в Teleclub.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Выступление перенесли на неопределенный срок, чем рэпер подставил концертную площадку Teleclub. Отмену связывали со скандалом в Таиланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать. По словам источников, после этого артист лег в больницу, где пробудет до 19 мая.