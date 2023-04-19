Бульдозер из Челябинска продемонстрировал свои способности под Новым Уренгоем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бульдозер-беспилотник завода «ДСТ-Урал» из Челябинска задействовали на учениях для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, учения провело МЧС РФ.

«Тракторный завод „ДСТ-Урал“ предоставил беспилотный бульдозер D12 на учения МЧС России „Безопасная Арктика-2023“. Мероприятие прошло в Ямало-Ненецком автономном округе под Новым Уренгоем», — уточнили в минпроме.

Челябинскую технику задействовали на полигоне компании «Газпром добыча Уренгой». Разработчики оборудования отметили, что D12 ориентируется в пространстве с помощью спутников: «Глонасс», GPS, Galileo, Beidou. На технике установлены видеокамера с обзором в 360 градусов и два приемника, позволяющих вычислять точное местоположение и курс машины. Бульдозер принимает дистанционные команды оператора на основе показаний инерциального датчика рамы.

В минпроме обратили внимание на то, что система не требует использования сетей пятого поколения. При этом агрегаты с электронным управлением можно внедрять в модель любого бульдозера «ДСТ-Урал».

В ходе учений отработали 16 сценариев поведения при ликвидации аварии. Испытатели решили порядка 120 опытно-исследовательских задач. Задействовано в мероприятиях было свыше 60 тысяч человек.

Челябинский бульдозер показал свою надежность под Новым Уренгоем Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области