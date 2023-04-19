Данила Козловский будет судиться за свою честь и достоинство

Российский актер Данила Козловский подал в суд на руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественного деятеля Виталия Бородина. Карточка с иском появилась на сайте Пресненского суда в Москве. Козловский обвиняет Бородина в покушение на честь и достоинство.
«Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину», — передает telegram-канал RT со ссылкой на сайт Пресненского суда в Москве. Там появилась соответствующая карточка.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы собирается проверить Козловского на дискредитацию ВС РФ. С инициативой провести такую проверку выступил Виталий Бородин, передает «Национальная служба новостей». Спектакли с актером таже попросили отменить в Госдуме России. Общественный деятель заявил, что был готов к иску. Судебное разбирательство станет поводом, чтобы задать актеру ряд вопросов о его позиции, сообщает Lenta.ru.
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