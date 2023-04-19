Данила Козловский будет судиться за свою честь и достоинство

Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину
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Закрытый показ фильма "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского в Ельцин Центре. Екатеринбург
Данила Козловский подал судебный иск против общественного дятеля Виталия Бородина Фото:

Российский актер Данила Козловский подал в суд на руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественного деятеля Виталия Бородина. Карточка с иском появилась на сайте Пресненского суда в Москве. Козловский обвиняет Бородина в покушение на честь и достоинство.

«Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину», — передает telegram-канал RT со ссылкой на сайт Пресненского суда в Москве. Там появилась соответствующая карточка.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы собирается проверить Козловского на дискредитацию ВС РФ. С инициативой провести такую проверку выступил Виталий Бородин, передает «Национальная служба новостей». Спектакли с актером таже попросили отменить в Госдуме России. Общественный деятель заявил, что был готов к иску. Судебное разбирательство станет поводом, чтобы задать актеру ряд вопросов о его позиции, сообщает Lenta.ru.

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Российский актер Данила Козловский подал в суд на руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественного деятеля Виталия Бородина. Карточка с иском появилась на сайте Пресненского суда в Москве. Козловский обвиняет Бородина в покушение на честь и достоинство. «Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину», — передает telegram-канал RT со ссылкой на сайт Пресненского суда в Москве. Там появилась соответствующая карточка. Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы собирается проверить Козловского на дискредитацию ВС РФ. С инициативой провести такую проверку выступил Виталий Бородин, передает «Национальная служба новостей». Спектакли с актером таже попросили отменить в Госдуме России. Общественный деятель заявил, что был готов к иску. Судебное разбирательство станет поводом, чтобы задать актеру ряд вопросов о его позиции, сообщает Lenta.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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