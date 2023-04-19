Минобороны РФ: подразделение ВДВ блокировало Бахмут с северной и южной окраин 19 апреля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 + Бахмут заблокирован силами ВДВ с северной и южной окраины, сообщили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Бахмут (Артемовск) с северной и южной части города. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Бахмут с северной и южной окраин», — заявили в Минобороны. Там добавили, что в городе за последние сутки штурмовыми отрядами ВС РФ освобождены три новых квартала в разных частях города, а также пресечены попытки контратак со стороны ВСУ. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за важный железнодорожный узел Бахмута. Данный объект находится в западной части города. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что ВСУ, несмотря на колоссальные потери, продолжают держаться за город, передают «Дни.ру». Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Бахмут (Артемовск) с северной и южной части города. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Бахмут с северной и южной окраин», — заявили в Минобороны. Там добавили, что в городе за последние сутки штурмовыми отрядами ВС РФ освобождены три новых квартала в разных частях города, а также пресечены попытки контратак со стороны ВСУ. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за важный железнодорожный узел Бахмута. Данный объект находится в западной части города. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что ВСУ, несмотря на колоссальные потери, продолжают держаться за город, передают «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям