Мэр Тюмени Кухарук вошел в состав Совета при президенте РФ

Руслан Кухарук стал членом Совета по развитию местного самоуправления
Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. Соответствующий документ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Муниципальная часть Совета, Кухарук Р. Н. — глава Тюмени», — значится в документе. Кроме муниципальной, Совет состоит также из федеральной и региональной частей — тюменские чиновники в них не вошли.
В 2021 году Кухарук вошел в состав Госсовета при президенте России. В 2022 году мэр был исключен из него в рамках ротации.
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