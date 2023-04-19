Мэр Тюмени Кухарук вошел в состав Совета при президенте РФ

19 апреля 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук стал членом Совета по развитию местного самоуправления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. Соответствующий документ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «Муниципальная часть Совета, Кухарук Р. Н. — глава Тюмени», — значится в документе. Кроме муниципальной, Совет состоит также из федеральной и региональной частей — тюменские чиновники в них не вошли. В 2021 году Кухарук вошел в состав Госсовета при президенте России. В 2022 году мэр был исключен из него в рамках ротации.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. Соответствующий документ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «Муниципальная часть Совета, Кухарук Р. Н. — глава Тюмени», — значится в документе. Кроме муниципальной, Совет состоит также из федеральной и региональной частей — тюменские чиновники в них не вошли. В 2021 году Кухарук вошел в состав Госсовета при президенте России. В 2022 году мэр был исключен из него в рамках ротации.