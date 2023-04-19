Мэр Тюмени Кухарук вошел в состав Совета при президенте РФ

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук стал членом Совета по развитию местного самоуправления Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. Соответствующий документ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Муниципальная часть Совета, Кухарук Р. Н. — глава Тюмени», — значится в документе. Кроме муниципальной, Совет состоит также из федеральной и региональной частей — тюменские чиновники в них не вошли.

В 2021 году Кухарук вошел в состав Госсовета при президенте России. В 2022 году мэр был исключен из него в рамках ротации.

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Мэр Тюмени Руслан Кухарук вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. Соответствующий документ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «Муниципальная часть Совета, Кухарук Р. Н. — глава Тюмени», — значится в документе. Кроме муниципальной, Совет состоит также из федеральной и региональной частей — тюменские чиновники в них не вошли. В 2021 году Кухарук вошел в состав Госсовета при президенте России. В 2022 году мэр был исключен из него в рамках ротации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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