Екатеринбуржцев познакомят с «библейскими» работами Дали и Шагала

Посетители смогут полистать Библию с работами Дали Фото: Размик Закарян © URA.RU

В «Главном проспекте» в Екатеринбурге впервые покажут масштабную коллекцию работ художников Средневековья и эпохи Возрождения. В их числе — Рафаэль Санти, Рембрандт, Альбрехт Дюрер. Также будут представлены работы Марка Шагала и Сальвадора Дали и другие. На презентации выставки «Библия. Вечная книга» побывал корреспондент URA.RU.

«Здесь представлены священные книги, в которых содержатся фактурные иллюстрации Сальвадора Дали. Их можно полистать, посмотреть, одна из них на русском языке. Всего представлено пять томов», — рассказала про одну из частей экспозиции арт-менеджер «Главного проспекта» Елена Жирова.

Всего на площадке представлено около 150 работ из частного собрания в разных техниках. Здесь можно встретить гравюру на дереве, резцовую гравюру на меди, митографию и многое другое. Также на выставке можно рассмотреть старинные священные книги — Библию для бедных 1470 года, Библию Пискатора XVIII века, Библию Лютера и другие.

В рамках этой же экспозиции екатеринбуржцы увидят мистическую картину «Искушение Христа», которая следит за посетителями. В другом зале зрители смогут познакомиться с работами тюменского художника Игоря Рязанцева. Он презентовал выставку «Филумизм — это мы», где картины выполнены при помощи краски и шприца.