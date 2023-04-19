Екатеринбуржцев познакомят с «библейскими» работами Дали и Шагала

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Новый сезон в центре искусств "Главный проспект". Екатеринбург
Посетители смогут полистать Библию с работами Дали Фото:

В «Главном проспекте» в Екатеринбурге впервые покажут масштабную коллекцию работ художников Средневековья и эпохи Возрождения. В их числе — Рафаэль Санти, Рембрандт, Альбрехт Дюрер. Также будут представлены работы Марка Шагала и Сальвадора Дали и другие. На презентации выставки «Библия. Вечная книга» побывал корреспондент URA.RU.

«Здесь представлены священные книги, в которых содержатся фактурные иллюстрации Сальвадора Дали. Их можно полистать, посмотреть, одна из них на русском языке. Всего представлено пять томов», — рассказала про одну из частей экспозиции арт-менеджер «Главного проспекта» Елена Жирова.

Всего на площадке представлено около 150 работ из частного собрания в разных техниках. Здесь можно встретить гравюру на дереве, резцовую гравюру на меди, митографию и многое другое. Также на выставке можно рассмотреть старинные священные книги — Библию для бедных 1470 года, Библию Пискатора XVIII века, Библию Лютера и другие.

В рамках этой же экспозиции екатеринбуржцы увидят мистическую картину «Искушение Христа», которая следит за посетителями. В другом зале зрители смогут познакомиться с работами тюменского художника Игоря Рязанцева. Он презентовал выставку «Филумизм — это мы», где картины выполнены при помощи краски и шприца.

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В «Главном проспекте» в Екатеринбурге впервые покажут масштабную коллекцию работ художников Средневековья и эпохи Возрождения. В их числе — Рафаэль Санти, Рембрандт, Альбрехт Дюрер. Также будут представлены работы Марка Шагала и Сальвадора Дали и другие. На презентации выставки «Библия. Вечная книга» побывал корреспондент URA.RU. «Здесь представлены священные книги, в которых содержатся фактурные иллюстрации Сальвадора Дали. Их можно полистать, посмотреть, одна из них на русском языке. Всего представлено пять томов», — рассказала про одну из частей экспозиции арт-менеджер «Главного проспекта» Елена Жирова. Всего на площадке представлено около 150 работ из частного собрания в разных техниках. Здесь можно встретить гравюру на дереве, резцовую гравюру на меди, митографию и многое другое. Также на выставке можно рассмотреть старинные священные книги — Библию для бедных 1470 года, Библию Пискатора XVIII века, Библию Лютера и другие. В рамках этой же экспозиции екатеринбуржцы увидят мистическую картину «Искушение Христа», которая следит за посетителями. В другом зале зрители смогут познакомиться с работами тюменского художника Игоря Рязанцева. Он презентовал выставку «Филумизм — это мы», где картины выполнены при помощи краски и шприца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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