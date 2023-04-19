Содержимое шприцев обсудят в культурной тусовке Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка картин из Тюмени, нарисованных шприцем

19 апреля 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

На выставочной площадке представлено 70 работ Рязанцева Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге открыли выставку «Филумизм — это мы» от тюменского художника Игоря Рязанцева (он же Rene Reza), которую с 20 апреля оценят представители культурного общества. Мужчина прославился благодаря запатентованной им технике «филумизм» — рисование при помощи краски и шприца. Краткую экскурсию по экспозиции автор устроил журналистам в «Главном проспекте». «Двенадцать лет назад я получил патент на свое изобретение, которое вы можете увидеть. Назвал я его „филумизм“. Мы привезли вам уникальную работу в этой технике — портрет Григория Распутина, который исполняет желания», — рассказал Рязанцев. Всего на выставочной площадке представлено 70 работ. Среди них — арт-википедия «Великий Шелковый путь» длиной 100 метров, портрет императора Николая II, автопортреты и многое другое. Все они выполнены с помощью акриловых красок и позолоты, но есть и уникальные экземпляры. «Хотелось сделать нечто, что никто до меня не делал в современном искусстве. Так появилась картина „Золотой дракон“. Если на всех работах, что мы видели, использовано золото шести видов в 24 карата, то здесь мы частично заменили его поталью (имитация сусального золота). Мы раздавали золото зрителям, и они наклеивали черные квадраты на холст», — поделился художник. Через три года золото останется, а поталь под наклейками потемнеет до коричневого цвета, и картина будет выполнена в едином тоне. Рязанцев планирует провести перфоманс для екатеринбуржцев. С помощью шприцев они смогут добавить свои краски к картине, которую рисуют последние четыре года разные люди. Так, на ней уже успели отметиться представители программ «Орел и решка», «Поедем-поедим» и канала «Моя планета». Также в «Главный проспект» привезли мистическую картину, которая следит за посетителями. Работу «Искушение Христа», воссозданную по картине XIX века Георга Корницелиуса и выполненную из мозаики, покажут екатеринбуржцам с 20 апреля. Произведение обладает «эффектом Моны Лизы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге открыли выставку «Филумизм — это мы» от тюменского художника Игоря Рязанцева (он же Rene Reza), которую с 20 апреля оценят представители культурного общества. Мужчина прославился благодаря запатентованной им технике «филумизм» — рисование при помощи краски и шприца. Краткую экскурсию по экспозиции автор устроил журналистам в «Главном проспекте». «Двенадцать лет назад я получил патент на свое изобретение, которое вы можете увидеть. Назвал я его „филумизм“. Мы привезли вам уникальную работу в этой технике — портрет Григория Распутина, который исполняет желания», — рассказал Рязанцев. Всего на выставочной площадке представлено 70 работ. Среди них — арт-википедия «Великий Шелковый путь» длиной 100 метров, портрет императора Николая II, автопортреты и многое другое. Все они выполнены с помощью акриловых красок и позолоты, но есть и уникальные экземпляры. «Хотелось сделать нечто, что никто до меня не делал в современном искусстве. Так появилась картина „Золотой дракон“. Если на всех работах, что мы видели, использовано золото шести видов в 24 карата, то здесь мы частично заменили его поталью (имитация сусального золота). Мы раздавали золото зрителям, и они наклеивали черные квадраты на холст», — поделился художник. Через три года золото останется, а поталь под наклейками потемнеет до коричневого цвета, и картина будет выполнена в едином тоне. Рязанцев планирует провести перфоманс для екатеринбуржцев. С помощью шприцев они смогут добавить свои краски к картине, которую рисуют последние четыре года разные люди. Так, на ней уже успели отметиться представители программ «Орел и решка», «Поедем-поедим» и канала «Моя планета». Также в «Главный проспект» привезли мистическую картину, которая следит за посетителями. Работу «Искушение Христа», воссозданную по картине XIX века Георга Корницелиуса и выполненную из мозаики, покажут екатеринбуржцам с 20 апреля. Произведение обладает «эффектом Моны Лизы».