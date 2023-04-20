В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государства

Депутат Госдумы Буцкая: многодетным мамам будут помогать соцработники
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Альтернативой яслям могут стать сертифицированные няни, считает Татьяна Буцкая Фото:

В России могут ввести службу социальной помощи для ухода за детьми для многодетных мам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Тема рождения ребенка и поддержки обсуждается постоянно, потому что мало родить, нужно еще и воспитать. Например, у нас в законодательстве в принципе прописаны ясли аж с двух месяцев. Но много ли вы видели таких групп, куда принимают ребенка с такого возраста? Конечно же, нет. Таким ясельным группам альтернативной могут служить сертифицированные няни. Понятие „социальный помощник“ уже существует в РФ, но в основном для пожилых людей, инвалидов. Это система долговременного ухода, которая сейчас активно развивается. Существующий механизм есть, почему бы его не направить в сторону детства, например, когда ребенку нужна помощь? Тем более что такой госстандарт, как сертифицированная няня, уже существует», — объяснила Татьяна Буцкая.

По словам депутата Госдумы, сейчас эта инициатива начинает применяться в регионах. «Сейчас это либо региональная инициатива, либо гранты на эту услугу получают НКО (некоммерческие организации — прим. URA.RU). Идея развивается. Думаем, считаем и точное решение будем предлагать», — добавила Буцкая.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил URA.RU о необходимости обеспечения детей из многодетных семей высшим и средним специальным образованием за счет государства. Через пять лет эти деньги вернутся в бюджет в виде налога, когда молодые люди начнут работать.

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В России могут ввести службу социальной помощи для ухода за детьми для многодетных мам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Тема рождения ребенка и поддержки обсуждается постоянно, потому что мало родить, нужно еще и воспитать. Например, у нас в законодательстве в принципе прописаны ясли аж с двух месяцев. Но много ли вы видели таких групп, куда принимают ребенка с такого возраста? Конечно же, нет. Таким ясельным группам альтернативной могут служить сертифицированные няни. Понятие „социальный помощник“ уже существует в РФ, но в основном для пожилых людей, инвалидов. Это система долговременного ухода, которая сейчас активно развивается. Существующий механизм есть, почему бы его не направить в сторону детства, например, когда ребенку нужна помощь? Тем более что такой госстандарт, как сертифицированная няня, уже существует», — объяснила Татьяна Буцкая. По словам депутата Госдумы, сейчас эта инициатива начинает применяться в регионах. «Сейчас это либо региональная инициатива, либо гранты на эту услугу получают НКО (некоммерческие организации — прим. URA.RU). Идея развивается. Думаем, считаем и точное решение будем предлагать», — добавила Буцкая. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил URA.RU о необходимости обеспечения детей из многодетных семей высшим и средним специальным образованием за счет государства. Через пять лет эти деньги вернутся в бюджет в виде налога, когда молодые люди начнут работать.
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