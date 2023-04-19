Военный аналитик Кнутов объяснил, зачем Киеву нужны срочные поставки зенитных ракет

Военный аналитик Кнутов: зенитные ракеты помогут ВСУ в прикрытии войск при контрнаступлении
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Украина испытывает дефицит зенитных ракет, заявил Юрий Кнутов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина потребовала от Запада поставок зенитных ракет, которые необходимы ВСУ для осуществления прикрытия войск в ходе будущего контрнаступления и поражения российской авиации. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Украина требует от Запада зенитные ракеты, которые помогут в плане прикрытия войск ВСУ в ходе контрнаступления», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что Украина столкнулась с дефицитом средств ПВО и остро нуждается в их пополнении.

Зенитные ракеты позволят ВСУ поражать российскую авиацию, а также противостоять беспилотникам и крылатым ракетам ВС РФ. Украина зашла в тупик, так как не имеет собственных мощностей для производства ракет ПВО, а другие страны не спешат заключать с украинскими властями сделки по продаже своих зенитных ракет, отметил военный эксперт.

Ранее стало известно, что западные страны ответят отказом на просьбы Украины о поставках зенитных ракет. По мнению западных политиков, ВСУ не нуждаются в дополнительной военной помощи.

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Украина потребовала от Запада поставок зенитных ракет, которые необходимы ВСУ для осуществления прикрытия войск в ходе будущего контрнаступления и поражения российской авиации. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Украина требует от Запада зенитные ракеты, которые помогут в плане прикрытия войск ВСУ в ходе контрнаступления», — передает слова Кнутова Пятый канал. Он добавил, что Украина столкнулась с дефицитом средств ПВО и остро нуждается в их пополнении. Зенитные ракеты позволят ВСУ поражать российскую авиацию, а также противостоять беспилотникам и крылатым ракетам ВС РФ. Украина зашла в тупик, так как не имеет собственных мощностей для производства ракет ПВО, а другие страны не спешат заключать с украинскими властями сделки по продаже своих зенитных ракет, отметил военный эксперт. Ранее стало известно, что западные страны ответят отказом на просьбы Украины о поставках зенитных ракет. По мнению западных политиков, ВСУ не нуждаются в дополнительной военной помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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