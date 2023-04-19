Жители Копейска (Челябинская область) пожаловались на кошку, которая расположилась на полке с хлебобулочными изделиями в одном из сетевых магазинов города. В подтверждение своих слов они выложили фотографии в соцсетях.
«Роспотребнадзор, это нормально?», — написал автор фото в паблике «Копейск. О личном» в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что кошка лежит на верхней полке прилавка с хлебом.
В комментариях под постом горожане пишут, что животное не должно находится в магазине по санитарным нормам. Некоторые копейчане заявили, что кошка на прилавке их не смущает.
Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) нашел волосы в рулете местного производства. В Нижневартовске (ХМАО) горожанка обнаружила в творожном кексе кусок алюминия.
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