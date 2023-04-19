19 апреля 2023

Жителей Копейска возмутила кошка на продуктовом прилавке супермаркета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот. Челябинск, кошка, кот, котик, питомец, домашнее животное
Копейчане считают, что животных в магазине быть не должно Фото:

Жители Копейска (Челябинская область) пожаловались на кошку, которая расположилась на полке с хлебобулочными изделиями в одном из сетевых магазинов города. В подтверждение своих слов они выложили фотографии в соцсетях.

«Роспотребнадзор, это нормально?», — написал автор фото в паблике «Копейск. О личном» в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что кошка лежит на верхней полке прилавка с хлебом.

В комментариях под постом горожане пишут, что животное не должно находится в магазине по санитарным нормам. Некоторые копейчане заявили, что кошка на прилавке их не смущает.

Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) нашел волосы в рулете местного производства. В Нижневартовске (ХМАО) горожанка обнаружила в творожном кексе кусок алюминия.

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Жители Копейска (Челябинская область) пожаловались на кошку, которая расположилась на полке с хлебобулочными изделиями в одном из сетевых магазинов города. В подтверждение своих слов они выложили фотографии в соцсетях. «Роспотребнадзор, это нормально?», — написал автор фото в паблике «Копейск. О личном» в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что кошка лежит на верхней полке прилавка с хлебом. В комментариях под постом горожане пишут, что животное не должно находится в магазине по санитарным нормам. Некоторые копейчане заявили, что кошка на прилавке их не смущает. Ранее житель Ноябрьска (ЯНАО) нашел волосы в рулете местного производства. В Нижневартовске (ХМАО) горожанка обнаружила в творожном кексе кусок алюминия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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