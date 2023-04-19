Кадыров рассказал, что хотел показать Путин своим визитом в новые регионы

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент России Владимир Путин своим визитом в новые регионы РФ подал пример командирских качеств. По его мнению, после визита главы государства в территориях начнется активное восстановление инфраструктуры.
«Это прекрасный пример настоящего патриотизма и командирских качеств нашего президента, который осознанно посетил опасную зону боевых действий, рискуя жизнью ради того, чтобы быть рядом с военными. Пример для всех мужчин России, которые должны стать его единомышленниками и верными пехотинцами. Боевая задача — вступим в бой, восстановление инфраструктуры — отстроим!», — написал Рамзан Кадыров в своем
Он напомнил, как Путин посещал Чечню, где еще действовал режим контртеррористической операции (КТО). Со слова Кадырова, президент лично занимался вопросами восстановления региона, ставил боевые задачи.
Президент Владимир Путин на днях лично посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике. Позже он пояснил, что выезжал в зону спецоперации для встречи с военными, которых «не хотел отрывать надолго и на большие расстояния».
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