«Росатом» ответил США на требование по использованию секретных технологий на ЗАЭС

«Росатом» не планирует использовать американские ядерные технологии, которые содержит Запорожская АЭС в Энергодаре. Об этом заявила пресс-служба «Росатома», комментируя письмо от Минэнерго США с требованием не использовать их технологии.
«Росатом» подтверждает получение письма от Минэнерго США с требованием не использовать американские ядерные технологии на Запорожской АЭС. Госкорпорация не намерена нарушать международные обязательства в области экспортного контроля. Ответ Вашингтону направили по дипломатическим каналам», — передает информацию пресс-службы госкорпорации РБК. В компании подчеркнули, что российская сторона соблюдает все международные обязательства, а на Запорожской АЭС обеспечивает выполнение норм ядерной безопасности.
Ранее США заявили «Росатому» о том, что на Запорожской АЭС находится их секретная ядерная технология и выразили предупреждение о том, чтобы российские сотрудники станции «не трогали американские технологии». Под охраной российских военных ЗАЭС находится с марта 2022 года. За это время станцию неоднократно обстреливали ВСУ. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС в связи с обстрелами, пишет RT.
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