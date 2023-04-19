Мэрия Кургана ищет подрядчика для уборки туалета, из-за которого жаловались горожане

20 апреля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут подрядчика для уборки туалета в Шевелевке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Кургана ищут подрядчика для уборки биотуалета, установленного на конечной остановке общественного транспорта на улице Криволапова. Информация опубликована на площадке электронных торгов «Росэлторг». На зловоние от мобильного туалета жаловались горожане. «Оказание услуг по чистке и уборке мобильного туалета на остановке „Улица Криволапова“. Начальная (максимальная) цена контракта 281 тысяча рублей» — указано в документации тендера. Согласно проекту контракта, подрядная организация должна будет обслуживать биотуалет с момента заключения договора и до 30 сентября 2023 года. Жители Шевелевки неоднократно жаловались в соцсетях на неприятный запах от туалета. Его установили в конце лета 2022 года. Однако уборка туалета не производилась. Ранее URA.RU писало, что туалеты для водителей и кондукторов установили на конечных остановках «Улица Достоевского», «Улица Лесопарковая», «Рябковское кладбище». Туалеты предусмотрены также в нестационарных торговых объектах на остановках «Синтез», «Микрорайон Глинки», «Поселок Увал».

Власти Кургана ищут подрядчика для уборки биотуалета, установленного на конечной остановке общественного транспорта на улице Криволапова. Информация опубликована на площадке электронных торгов «Росэлторг». На зловоние от мобильного туалета жаловались горожане. «Оказание услуг по чистке и уборке мобильного туалета на остановке „Улица Криволапова“. Начальная (максимальная) цена контракта 281 тысяча рублей» — указано в документации тендера. Согласно проекту контракта, подрядная организация должна будет обслуживать биотуалет с момента заключения договора и до 30 сентября 2023 года. Жители Шевелевки неоднократно жаловались в соцсетях на неприятный запах от туалета. Его установили в конце лета 2022 года. Однако уборка туалета не производилась. Ранее URA.RU писало, что туалеты для водителей и кондукторов установили на конечных остановках «Улица Достоевского», «Улица Лесопарковая», «Рябковское кладбище». Туалеты предусмотрены также в нестационарных торговых объектах на остановках «Синтез», «Микрорайон Глинки», «Поселок Увал».