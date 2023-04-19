«Ведомости»: в России начнут готовить управленцев в «школе мэров»

20 апреля 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

«В «школе мэров» будут учить управленцев, которые могут возглавить муниципалитеты Фото: Денис Моргунов © URA.RU При Высшей школе госуправления РАНХиГС создадут «школу мэров» по аналогии со «школой губернаторов». Объявит о старте программы подготовки кадров муниципального уровня президент РФ Владимир Путин 20 апреля на заседании президентского совета по развитию местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «В „школе мэров“ будут учить управленцев, которые потенциально могут возглавить крупные муниципалитеты. Это должно компенсировать нехватку квалифицированных кадров в МСУ, о которой периодически заходит речь», — передают слова одного из источников « Ведомости ». Другой собеседник издания уточнил, что обучение управленцев будет проходить при РАНХиГС и, возможно, в мастерской управления «Сенеж». Также будет обсуждаться вопрос об обучении тех, кто возвращается со спецоперации. По словам источника, рассматривается вариант создания кадрового резерва среди бывших военных, которые демобилизуются из зоны боевых действий. Программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы («школа губернаторов») стартовала летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Выпускники программы являются потенциальными руководителями регионов. Так, выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев в 2021 году получил предложение от Владимира Путина занять пост врио главы Владимирской области. Осенью 2022 года в Кремле предлагали возглавить Херсонскую область выпускнику «школы губернаторов» Сергею Елисееву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При Высшей школе госуправления РАНХиГС создадут «школу мэров» по аналогии со «школой губернаторов». Объявит о старте программы подготовки кадров муниципального уровня президент РФ Владимир Путин 20 апреля на заседании президентского совета по развитию местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «В „школе мэров“ будут учить управленцев, которые потенциально могут возглавить крупные муниципалитеты. Это должно компенсировать нехватку квалифицированных кадров в МСУ, о которой периодически заходит речь», — передают слова одного из источников «Ведомости». Другой собеседник издания уточнил, что обучение управленцев будет проходить при РАНХиГС и, возможно, в мастерской управления «Сенеж». Также будет обсуждаться вопрос об обучении тех, кто возвращается со спецоперации. По словам источника, рассматривается вариант создания кадрового резерва среди бывших военных, которые демобилизуются из зоны боевых действий. Программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы («школа губернаторов») стартовала летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Она подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Выпускники программы являются потенциальными руководителями регионов. Так, выпускник «школы губернаторов» Александр Авдеев в 2021 году получил предложение от Владимира Путина занять пост врио главы Владимирской области. Осенью 2022 года в Кремле предлагали возглавить Херсонскую область выпускнику «школы губернаторов» Сергею Елисееву.