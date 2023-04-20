Рогов раскрыл планы ВСУ по форсированию Днепра

20 апреля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Украинские силы могут форсировать местность в районе Новая Каховка и Энергодар, отметил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку форсирования Днепра в районе городов Новая Каховка или Энергодара. Так считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — подчеркнул Владимир Рогов. Его слова приводят РИА Новости. Он считает, что данные действия не имеют здравого смысла для украинских войск. Также по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов кидать на убой своих солдат. Рогов также сообщал, что ВСУ прощупывают территорию в Запорожье, с целью разведать обстановку. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин лично посетил зону спецоперации. Он, в том числе, посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ приступили к контрнаступлению, сообщает «Национальная служба новостей». ВСУ накапливают силы в районе населенного пункта Богатырь на территории ДНР, сообщает Nation news.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку форсирования Днепра в районе городов Новая Каховка или Энергодара. Так считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Я бы не исключал попытку боевиков ВСУ форсировать Днепр. У них есть несколько сценариев. Среди возможных участков — район города Новая Каховка в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области», — подчеркнул Владимир Рогов. Его слова приводят РИА Новости. Он считает, что данные действия не имеют здравого смысла для украинских войск. Также по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов кидать на убой своих солдат. Рогов также сообщал, что ВСУ прощупывают территорию в Запорожье, с целью разведать обстановку. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин лично посетил зону спецоперации. Он, в том числе, посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ приступили к контрнаступлению, сообщает «Национальная служба новостей». ВСУ накапливают силы в районе населенного пункта Богатырь на территории ДНР, сообщает Nation news.