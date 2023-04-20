Командующий Тихоокеанским флотом снят с должности во время учений

Бывший командующий Тихоокеанским флотом займется патриотическим воспитанием Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц снят со своей должности и теперь будет координировать работу центров спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщает вице-премьер полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Мы создали центральную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы <…> по вопросам военно-спортивной подготовки. Эту центральную структуру <…> возглавит адмирал Сергей Авакянц, который ранее возглавлял должность командующего Тихоокеанским флотом», — подчеркнул Юрий Трутнев в своем telegram-канале. Он пояснил, что 19 апреля под председательством Трутнева и первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко прошло совещание по вопросам создания в регионах РФ центров военно-спортивной подготовки.

Сергей Авакянц родился 6 апреля 1958 года в Ереване в семье офицера Военно-Морского Флота СССР. В 1980 году он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, также оканчивал высшие специальные офицерские классы ВМФ, военно-морскую академию имени Кузнецова и военную академию Генерального штаба ВС РФ. В августе 2010 года стал первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом, а уже в мае 2012 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен командующим Тихоокеанским флотом. Звание адмирала Авакянцу было присвоено в 2014 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что развитие Тихоокеанского флота является приоритетной задачей для страны. Он поручил министру обороны продолжать развитие флота. Затем министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале нового этапа внезапной проверки российского флота. Он предполагает проверку выполнения боевого маневрирования российского флота.