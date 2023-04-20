Генерал-майор Липовой раскрыл причину вспышки над Киевом

Генерал-майор Липовой предположил, что Киеву пришлось сбить свою же ракету над столицей

20 апреля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

На Украину часто поступают неисправные боеприпасы, сказал Сергей Липовой Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вспышка над Киевом могла стать результатом ликвидации с помощью ПВО украинской ракеты, которая вышла из-под контроля. Об этом сообщил в беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Моя версия, скорее всего, что какая-то ракета на Украине, а сейчас их много различного калибра и принадлежности, плюс недоученность украинских специалистов по применению этого вооружения вполне возможно, что могли привести к такой ситуации. Когда ракета была запущена, она вышла из-под контроля, и ее пришлось ликвидировать над Киевом», — сказал Сергей Липовой. По его словам, ВСУ могут скрывать причину вспышки, чтобы не дискредитировать себя. «Наверное, ВСУ знают, что произошло. Просто они молчат, не показывая свою некомпетентность и неосведомленность и непрофессионализм. На Украину сейчас поставляется огромное количество различного рода боеприпасов, зачастую неисправных, просроченных. Когда армия ВСУ начинает их применять, то они зачастую выходят из-под контроля. Точный ответ на вопрос, что произошло, дадут обломки, если их обнаружат», — отметил генерал-майор. В небе над Киевом заметили яркую вспышку. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что это был упавший спутник NASA. Данное сообщение опровергли. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, спутник все еще находится на орбите. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вспышка над Киевом могла стать результатом ликвидации с помощью ПВО украинской ракеты, которая вышла из-под контроля. Об этом сообщил в беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Моя версия, скорее всего, что какая-то ракета на Украине, а сейчас их много различного калибра и принадлежности, плюс недоученность украинских специалистов по применению этого вооружения вполне возможно, что могли привести к такой ситуации. Когда ракета была запущена, она вышла из-под контроля, и ее пришлось ликвидировать над Киевом», — сказал Сергей Липовой. По его словам, ВСУ могут скрывать причину вспышки, чтобы не дискредитировать себя. «Наверное, ВСУ знают, что произошло. Просто они молчат, не показывая свою некомпетентность и неосведомленность и непрофессионализм. На Украину сейчас поставляется огромное количество различного рода боеприпасов, зачастую неисправных, просроченных. Когда армия ВСУ начинает их применять, то они зачастую выходят из-под контроля. Точный ответ на вопрос, что произошло, дадут обломки, если их обнаружат», — отметил генерал-майор. В небе над Киевом заметили яркую вспышку. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что это был упавший спутник NASA. Данное сообщение опровергли. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, спутник все еще находится на орбите.