Генерал-майор Липовой раскрыл причину вспышки над Киевом

Вспышка над Киевом могла стать результатом ликвидации с помощью ПВО украинской ракеты, которая вышла из-под контроля. Об этом сообщил в беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой.
«Моя версия, скорее всего, что какая-то ракета на Украине, а сейчас их много различного калибра и принадлежности, плюс недоученность украинских специалистов по применению этого вооружения вполне возможно, что могли привести к такой ситуации. Когда ракета была запущена, она вышла из-под контроля, и ее пришлось ликвидировать над Киевом», — сказал Сергей Липовой.
По его словам, ВСУ могут скрывать причину вспышки, чтобы не дискредитировать себя. «Наверное, ВСУ знают, что произошло. Просто они молчат, не показывая свою некомпетентность и неосведомленность и непрофессионализм. На Украину сейчас поставляется огромное количество различного рода боеприпасов, зачастую неисправных, просроченных. Когда армия ВСУ начинает их применять, то они зачастую выходят из-под контроля. Точный ответ на вопрос, что произошло, дадут обломки, если их обнаружат», — отметил генерал-майор.
В небе над Киевом заметили яркую вспышку. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что это был упавший спутник NASA. Данное сообщение опровергли. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, спутник все еще находится на орбите.
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