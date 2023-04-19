19 апреля 2023

NASA опровергло заявления Киева о причастности к взрывам над столицей

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Соединенные Штаты Америки. США, космодром, наса, nasa, космодром кеннеди, астронавты
В NASA заявили, что космический аппарат не терпел крушения Фото:

В НАСА опровергли распространяемые киевскими политиками слухи о том, что взрыв над украинской столицей был связан с падением космического аппарата. Об этом заявили в федеральном агентстве.

«Объект еще остается на орбите», — рассказали в NASA РИА Новости. Согласно сообщению представителя агентства, американский спутник не потерпел крушения.

Ранее власти Киева назвали вспышку в небе над Киевом падением спутника NASA. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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В НАСА опровергли распространяемые киевскими политиками слухи о том, что взрыв над украинской столицей был связан с падением космического аппарата. Об этом заявили в федеральном агентстве. «Объект еще остается на орбите», — рассказали в NASA РИА Новости. Согласно сообщению представителя агентства, американский спутник не потерпел крушения. Ранее власти Киева назвали вспышку в небе над Киевом падением спутника NASA. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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