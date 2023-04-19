NASA опровергло заявления Киева о причастности к взрывам над столицей

В NASA заявили, что космический аппарат не терпел крушения
В НАСА опровергли распространяемые киевскими политиками слухи о том, что взрыв над украинской столицей был связан с падением космического аппарата. Об этом заявили в федеральном агентстве.
«Объект еще остается на орбите», — рассказали в NASA РИА Новости. Согласно сообщению представителя агентства, американский спутник не потерпел крушения.
Ранее власти Киева назвали вспышку в небе над Киевом падением спутника NASA. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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