NASA опровергло заявления Киева о причастности к взрывам над столицей

20 апреля 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

В NASA заявили, что космический аппарат не терпел крушения Фото: Сергей Русанов © URA.RU В НАСА опровергли распространяемые киевскими политиками слухи о том, что взрыв над украинской столицей был связан с падением космического аппарата. Об этом заявили в федеральном агентстве. «Объект еще остается на орбите», — рассказали в NASA РИА Новости. Согласно сообщению представителя агентства, американский спутник не потерпел крушения. Ранее власти Киева назвали вспышку в небе над Киевом падением спутника NASA. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В НАСА опровергли распространяемые киевскими политиками слухи о том, что взрыв над украинской столицей был связан с падением космического аппарата. Об этом заявили в федеральном агентстве. «Объект еще остается на орбите», — рассказали в NASA РИА Новости. Согласно сообщению представителя агентства, американский спутник не потерпел крушения. Ранее власти Киева назвали вспышку в небе над Киевом падением спутника NASA. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.