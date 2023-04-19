19 апреля 2023

Власти ЯНАО продолжат восстанавливать Волноваху до 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, строители, рабочий, стройка
Программу поддержки Волновахи утвердили до 2025 года Фото:

Власти ЯНАО продолжат помогать восстанавливать разрушенные из-за обстрелов ВСУ объекты в Волновахе. Программу поддержки утвердили до 2025 года, сообщил губернатора округа Дмитрий Артюхов в ходе своего послания во «ВКонтакте».

«Утвердили программу поддержки Волновахи до 2025 года. В Волновахе уже открыли станцию переливания крови — важный объект для всей республики. Близятся к завершению работы в медицинском городке. Снова идут концерты на сцене восстановленного дома культуры. Будут восстановлены и другие социальные объекты и сотни домов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что силами Ямала восстановлены десятки сооружений в Волновахе. Строителям из ЯНАО также удается досрочно ремонтировать и сдавать объекты.

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Власти ЯНАО продолжат помогать восстанавливать разрушенные из-за обстрелов ВСУ объекты в Волновахе. Программу поддержки утвердили до 2025 года, сообщил губернатора округа Дмитрий Артюхов в ходе своего послания во «ВКонтакте». «Утвердили программу поддержки Волновахи до 2025 года. В Волновахе уже открыли станцию переливания крови — важный объект для всей республики. Близятся к завершению работы в медицинском городке. Снова идут концерты на сцене восстановленного дома культуры. Будут восстановлены и другие социальные объекты и сотни домов», — отметил он. Ранее сообщалось, что силами Ямала восстановлены десятки сооружений в Волновахе. Строителям из ЯНАО также удается досрочно ремонтировать и сдавать объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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