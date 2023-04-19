Власти ЯНАО продолжат восстанавливать Волноваху до 2025 года

Программу поддержки Волновахи утвердили до 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти ЯНАО продолжат помогать восстанавливать разрушенные из-за обстрелов ВСУ объекты в Волновахе. Программу поддержки утвердили до 2025 года, сообщил губернатора округа Дмитрий Артюхов в ходе своего послания во «ВКонтакте».

«Утвердили программу поддержки Волновахи до 2025 года. В Волновахе уже открыли станцию переливания крови — важный объект для всей республики. Близятся к завершению работы в медицинском городке. Снова идут концерты на сцене восстановленного дома культуры. Будут восстановлены и другие социальные объекты и сотни домов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что силами Ямала восстановлены десятки сооружений в Волновахе. Строителям из ЯНАО также удается досрочно ремонтировать и сдавать объекты.