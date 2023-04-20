На ключевое предприятие Екатеринбурга нагрянули с обысками

В начале апреля в «Водоканале» сменилось руководство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции пришли с обысками в «Водоканал» Екатеринбурга — стратегическое городское предприятие. Об этом URA.RU сообщил источник. По его предположению, работают сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) регионального главка МВД.

«Изъяли документы у производственной службы», — поделился собеседник. новый гендиректор предприятия Антон Гусев заявил корреспонденту, что только приехал с совещания и ни о чем подобном пока не слышал. Представитель свердловской полиции Валерий Горелых обещал «проверить, соответствует ли эта информация действительности».

Производственная служба ранее подчинялась директору «Водоканала» по безопасности Вячеславу Воронкову, ставленнику миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). За несколько недель до увольнения гендиректор Евгений Лузгин, по заданию мэра Алексея Орлова зачищавший «Водоканал» от людей Кочеткова, перевел эту службу в подчинение нового замгендиректора по строительству. Им стал Сергей Корякин — протеже вице-мэра по строительству Рустама Галямова.

Но Корякин не проработал и месяца. Его уволили сразу после того, как Лузгина отправили в отставку. Это произошло 10 апреля. Считается, что по инициативе Кочеткова — после его разговора с губернатором Евгением Куйвашевым. В это же время Куйвашев отстранил от выборов в гордуму Орлова, пытавшегося не только зачистить «Водоканал», но и думу от депутатов, близких к бизнесмену.

На место Лузгина 11 апреля как раз и пришел Гусев — близкий к Кочеткову депутат гордумы. С 2020-го он работал директором «Водоканала» по общим вопросам и был в списке людей, от которых Лузгин по приказу Орлова якобы должен был избавиться.

На прошлой неделе стало известно, что в марте ФСБ задержала двух бывших приставов, которые пытались передать взятку действующему сотруднику ФССП за то, чтобы тот способствовал переводу Лузгина в статус подозреваемого по уголовному делу о неисполнении «Водоканалом» решения суда от 2009 года по очистке озера Здохня. Это дело — одно из двух, возбужденных в отношении неустановленного круга лиц в руководстве «Водоканала» в конце 2022 года в разгар большой прокурорской проверки. Ее инициировал Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Ревизия еще не завершена.