Подозреваемый в вымогательстве пермский депутат Лисняк заявил, что не сбегал из страны

20 апреля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Илья Лисняк намерен жаловаться в вышестоящие инстанции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк прокомментировал уголовное дело в отношении себя. В своем telegram-канале он разместил пост, где назвал дело заказным. Он также отметил, что из России не убегал. Он находится в плановой заграничной поездке. «Разумеется, мы ничего и никогда ни у кого не вымогали. Напротив, в прошлом году отказались от щедрых финансовых предложений краевой администрации. И ведь время какое выбрали! Аккурат в даты моей зарубежной поездки, которую я анонсировал давно, и о чем писали даже федеральные медиа», — подчеркнул Лисняк. Он заявил, что все материалы, которые публиковали близкие к нему паблики, подтверждены фактами. Сейчас Лисняк готовит «обращения на федеральный уровень» по поводу возбуждения дела. Куда именно, он не уточнил. Илья Лисняк подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Дело возбуждено СУ СК РФ по Пермскому краю. В 15.00 20 апреля состоится суд по избранию ему меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что медиа-холдинг Ильи Лисняка развернул в соцсетях кампанию по дискредитации краевых властей.

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк прокомментировал уголовное дело в отношении себя. В своем telegram-канале он разместил пост, где назвал дело заказным. Он также отметил, что из России не убегал. Он находится в плановой заграничной поездке. «Разумеется, мы ничего и никогда ни у кого не вымогали. Напротив, в прошлом году отказались от щедрых финансовых предложений краевой администрации. И ведь время какое выбрали! Аккурат в даты моей зарубежной поездки, которую я анонсировал давно, и о чем писали даже федеральные медиа», — подчеркнул Лисняк. Он заявил, что все материалы, которые публиковали близкие к нему паблики, подтверждены фактами. Сейчас Лисняк готовит «обращения на федеральный уровень» по поводу возбуждения дела. Куда именно, он не уточнил. Илья Лисняк подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Дело возбуждено СУ СК РФ по Пермскому краю. В 15.00 20 апреля состоится суд по избранию ему меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что медиа-холдинг Ильи Лисняка развернул в соцсетях кампанию по дискредитации краевых властей.