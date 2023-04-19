19 апреля 2023

Подозреваемый в вымогательстве пермский депутат Лисняк заявил, что не сбегал из страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг концерт в поддержку СВО "Крымская весна" парк Горького, Пермь., лисняк илья
Илья Лисняк намерен жаловаться в вышестоящие инстанции Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк прокомментировал уголовное дело в отношении себя. В своем telegram-канале он разместил пост, где назвал дело заказным. Он также отметил, что из России не убегал. Он находится в плановой заграничной поездке.

«Разумеется, мы ничего и никогда ни у кого не вымогали. Напротив, в прошлом году отказались от щедрых финансовых предложений краевой администрации. И ведь время какое выбрали! Аккурат в даты моей зарубежной поездки, которую я анонсировал давно, и о чем писали даже федеральные медиа», — подчеркнул Лисняк.

Он заявил, что все материалы, которые публиковали близкие к нему паблики, подтверждены фактами. Сейчас Лисняк готовит «обращения на федеральный уровень» по поводу возбуждения дела. Куда именно, он не уточнил.

Илья Лисняк подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Дело возбуждено СУ СК РФ по Пермскому краю. В 15.00 20 апреля состоится суд по избранию ему меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что медиа-холдинг Ильи Лисняка развернул в соцсетях кампанию по дискредитации краевых властей.

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Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк прокомментировал уголовное дело в отношении себя. В своем telegram-канале он разместил пост, где назвал дело заказным. Он также отметил, что из России не убегал. Он находится в плановой заграничной поездке. «Разумеется, мы ничего и никогда ни у кого не вымогали. Напротив, в прошлом году отказались от щедрых финансовых предложений краевой администрации. И ведь время какое выбрали! Аккурат в даты моей зарубежной поездки, которую я анонсировал давно, и о чем писали даже федеральные медиа», — подчеркнул Лисняк. Он заявил, что все материалы, которые публиковали близкие к нему паблики, подтверждены фактами. Сейчас Лисняк готовит «обращения на федеральный уровень» по поводу возбуждения дела. Куда именно, он не уточнил. Илья Лисняк подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. Дело возбуждено СУ СК РФ по Пермскому краю. В 15.00 20 апреля состоится суд по избранию ему меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что медиа-холдинг Ильи Лисняка развернул в соцсетях кампанию по дискредитации краевых властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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