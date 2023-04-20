Тюменские депутаты лишили зарплаты своего коллегу

Депутат Макаренко отказался от зарплаты в Тюменской облдуме

20 апреля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Евгений Макаренко отказался от депутатской зарплаты по собственному желанию Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменские депутаты лишили зарплаты в облдуме своего коллегу Евгения Макаренко по его же заявлению. Решение было принято 20 апреля на заседании регионального парламента. Вместо Макаренко зарплату в думе будет получать Александр Зеленский. «Исключить из числа депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе (то есть, получая зарплату — прим. ред.) Евгения Макаренко. Включить в число депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Александра Зеленского», — говорится в решении думы, поддержанном большинством голосов. Ранее агентство писало, что решение об отказе от зарплаты Макаренко принимал под давлением властей ХМАО. По информации источников URA.RU, югорские чиновники обвинили его игнорировании интересов округа в облдуме, где заседают представители от всех регионов «тюменской матрешки». Зеленский, по неофициальной информации, считается протеже первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова. Сам Макаренко при общении с агентством воздержался от комментариев.

Тюменские депутаты лишили зарплаты в облдуме своего коллегу Евгения Макаренко по его же заявлению. Решение было принято 20 апреля на заседании регионального парламента. Вместо Макаренко зарплату в думе будет получать Александр Зеленский. «Исключить из числа депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе (то есть, получая зарплату — прим. ред.) Евгения Макаренко. Включить в число депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Александра Зеленского», — говорится в решении думы, поддержанном большинством голосов. Ранее агентство писало, что решение об отказе от зарплаты Макаренко принимал под давлением властей ХМАО. По информации источников URA.RU, югорские чиновники обвинили его игнорировании интересов округа в облдуме, где заседают представители от всех регионов «тюменской матрешки». Зеленский, по неофициальной информации, считается протеже первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова. Сам Макаренко при общении с агентством воздержался от комментариев.