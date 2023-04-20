Baza: в Москве оцепили отделение СДЭК из-за подозрительной статуэтки

Отделение СДЭК оцепили сотрудники экстренных службы в Москве. Причиной стала подозрительная посылка, в которой может находиться статуэтка со взрывным устройством внутри.
«Подозрительная посылка находится в отделении на Стартовой улице. В 12:30 мск служба безопасности потребовала закрыть пункт и вывести людей, потому что в одной из посылок может быть статуэтка со взрывчаткой», — передает Baza. Здание оцепили полицейские.
Накануне ряд политологов и военкоров получили по почте посылки с гипсовыми бюстами Жукова. По данным следствия, их заказал и отправил некий Санек Белозеров, сейчас его ищут. Статуэтка со взрывчаткой внутри стала причиной взрыва и гибели военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Теракт произошел 2 апреля, во время творческого вечера Татарского. Пострадали 42 человека, сам военкор погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.
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