Baza: в Москве оцепили отделение СДЭК из-за подозрительной статуэтки

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Встреча параолимпийской сборной на Красной Площади в Москве. Москва, праздник, митинг, полиция, оцепление
Отделение СДЭК оцепили полицейские Фото:

Отделение СДЭК оцепили сотрудники экстренных службы в Москве. Причиной стала подозрительная посылка, в которой может находиться статуэтка со взрывным устройством внутри.

«Подозрительная посылка находится в отделении на Стартовой улице. В 12:30 мск служба безопасности потребовала закрыть пункт и вывести людей, потому что в одной из посылок может быть статуэтка со взрывчаткой», — передает Baza. Здание оцепили полицейские.

Накануне ряд политологов и военкоров получили по почте посылки с гипсовыми бюстами Жукова. По данным следствия, их заказал и отправил некий Санек Белозеров, сейчас его ищут. Статуэтка со взрывчаткой внутри стала причиной взрыва и гибели военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Теракт произошел 2 апреля, во время творческого вечера Татарского. Пострадали 42 человека, сам военкор погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.

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Отделение СДЭК оцепили сотрудники экстренных службы в Москве. Причиной стала подозрительная посылка, в которой может находиться статуэтка со взрывным устройством внутри. «Подозрительная посылка находится в отделении на Стартовой улице. В 12:30 мск служба безопасности потребовала закрыть пункт и вывести людей, потому что в одной из посылок может быть статуэтка со взрывчаткой», — передает Baza. Здание оцепили полицейские. Накануне ряд политологов и военкоров получили по почте посылки с гипсовыми бюстами Жукова. По данным следствия, их заказал и отправил некий Санек Белозеров, сейчас его ищут. Статуэтка со взрывчаткой внутри стала причиной взрыва и гибели военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Теракт произошел 2 апреля, во время творческого вечера Татарского. Пострадали 42 человека, сам военкор погиб на месте. За осуществление теракта арестована Дарья Трепова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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