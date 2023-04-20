Минцифры опровергло рассылку повесток через Госуслуги

Информация о распространении электронных повесток через «Госуслуги» в рамках текущего весеннего призыва не соответствует действительности. Появившиеся в СМИ сообщения опровергли в Минцифры России. Организация отправки повесток через «Госуслуги» требует отдельного документа, который в настоящий момент не был принят.
«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через „Госуслуги“», — сообщили Минцифры России в официальном telegram-канале. В ведомстве уточнили, что повестки сейчас могут быть направлены заказным письмом или вручены лично.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Они будут приравнены к полученным лично. Ожидается, что это станет возможно к осеннему призыву 2023 года. Минцифры ранее сообщало, что в настоящий момент для такой рассылки в России нет нормативной базы. Однако в военкомате Санкт-Петербурга сообщали, что рассылка электронных повесток уже началась, сообщает RT.
Информация о распространении электронных повесток через «Госуслуги» в рамках текущего весеннего призыва не соответствует действительности. Появившиеся в СМИ сообщения опровергли в Минцифры России. Организация отправки повесток через «Госуслуги» требует отдельного документа, который в настоящий момент не был принят. «Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через „Госуслуги“», — сообщили Минцифры России в официальном telegram-канале. В ведомстве уточнили, что повестки сейчас могут быть направлены заказным письмом или вручены лично. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Они будут приравнены к полученным лично. Ожидается, что это станет возможно к осеннему призыву 2023 года. Минцифры ранее сообщало, что в настоящий момент для такой рассылки в России нет нормативной базы. Однако в военкомате Санкт-Петербурга сообщали, что рассылка электронных повесток уже началась, сообщает RT.