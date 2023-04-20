ВС РФ использует системы «Солнцепек» в полной темноте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники, тос солнцепек
Военкор Семен Еремин показал работу «Солнцепеков» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ликвидируют позиции противника в зоне СВО с помощью огнеметной системы «Солнцепек». Работу системы продемонстрировал военный корреспондент Семен Еремин. Системы приходится использовать только по ночам.

«„Солнцепек“ — одна из важных составляющих взлома некоторых позиций — там, где какие-то дачные поселки небольшие, можно сказать, уже для гражданского населения необитаемые места, где уже очень серьезно укрепились украинские разные подразделения», — рассказал Семен Еремин журналисту Пятого канала. Он сообщил, что бойцы ВС РФ разрушили с ее помощью все постройки на трех опорных пунктах ВСУ.

Военкор рассказал, что российские бойцы используют системы по ночам, потому что днем вражеские силы быстрее их обнаруживают. Для ориентировки в темноте используются высокочувствительные тепловизоры.

Ранее сообщалось, что в «Солнцепеке» использовался двигатель, произведенный на челябинском заводе. Такая система нанесла высокоточный удар на фронте.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные ликвидируют позиции противника в зоне СВО с помощью огнеметной системы «Солнцепек». Работу системы продемонстрировал военный корреспондент Семен Еремин. Системы приходится использовать только по ночам. «„Солнцепек“ — одна из важных составляющих взлома некоторых позиций — там, где какие-то дачные поселки небольшие, можно сказать, уже для гражданского населения необитаемые места, где уже очень серьезно укрепились украинские разные подразделения», — рассказал Семен Еремин журналисту Пятого канала. Он сообщил, что бойцы ВС РФ разрушили с ее помощью все постройки на трех опорных пунктах ВСУ. Военкор рассказал, что российские бойцы используют системы по ночам, потому что днем вражеские силы быстрее их обнаруживают. Для ориентировки в темноте используются высокочувствительные тепловизоры. Ранее сообщалось, что в «Солнцепеке» использовался двигатель, произведенный на челябинском заводе. Такая система нанесла высокоточный удар на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...