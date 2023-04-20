ВС РФ использует системы «Солнцепек» в полной темноте

Российские военные ликвидируют позиции противника в зоне СВО с помощью огнеметной системы «Солнцепек». Работу системы продемонстрировал военный корреспондент Семен Еремин. Системы приходится использовать только по ночам.
«„Солнцепек“ — одна из важных составляющих взлома некоторых позиций — там, где какие-то дачные поселки небольшие, можно сказать, уже для гражданского населения необитаемые места, где уже очень серьезно укрепились украинские разные подразделения», — рассказал Семен Еремин журналисту Пятого канала. Он сообщил, что бойцы ВС РФ разрушили с ее помощью все постройки на трех опорных пунктах ВСУ.
Военкор рассказал, что российские бойцы используют системы по ночам, потому что днем вражеские силы быстрее их обнаруживают. Для ориентировки в темноте используются высокочувствительные тепловизоры.
Ранее сообщалось, что в «Солнцепеке» использовался двигатель, произведенный на челябинском заводе. Такая система нанесла высокоточный удар на фронте.
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