20 апреля 2023

Пермский травник соорудил на своем огороде в аномальной зоне гигантский коловрат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебка. Пермь, дорожный знак молебка
Село Молкебка, в котором проживает Мишель Абдулов, расположено недалеко от известной аномальной зоны Фото:

Житель расположенного в аномальной зоне села Молебка (Пермский край) Мишель Абдулов соорудил на своем огороде гигантский коловрат. Диаметр древнеславянского символа составил 27 метров. Мужчина рассказал, URA.RU что высаживает на нем различные лечебные и тонизирующие организм травы. Коловрат устроен таким образом, что притягивает к себе различные энергии, пояснил травник.

«В славянской мифологии коловрат символизирует движение вселенной. Это „аптекарский“ коловрат. Его лепестки закручены в разные стороны. На коловрат я высаживаю разные травы. Те, которые тонизируют и дают энергию, к примеру, девясил, я высажу по часовой стрелке. А травы лечебные травы — против часовой стрелки, чтобы они снимали болезни, отрицательную энергию», — сказал Абдулов.

В центре коловрата расположен очаг, в котором травник разводит костер. В огне Абдулов сжигает так называемые требы — корочки хлеба, печенье, различные травы. «Эти пожелания, просьбы сгорают в огне, и они обязательно исполняются», — пояснил Абдулов.

Схему коловрата пермскому травнику начертил славянский архитектор. За его периметром пермяк высадил различные ягодные кусты (жимолость, красную и белую смородину, курильскую лапчатку, тархун, барбарис и другие), а также деревья яблони сливы и рябины. На обустройство коловрата у Абдулова ушло три недели.

Село Молебка расположено недалеко от молебского треугольника известного также как аномальная «Зона-М». Место привлекает к себе уфологов и охотников за аномальными явлениями. Считается, что в молебской зоне неоднократно появлялись НЛО.

Размеры коловрата достигают 27 метров в диаметре. На его обустройство у Мишеля Абдулова (на фото) ушло три недели
Размеры коловрата достигают 27 метров в диаметре. На его обустройство у Мишеля Абдулова (на фото) ушло три недели
Фото:

Пермяк считает, что древнеславянский символ наполняет лечебные травы энергией
Пермяк считает, что древнеславянский символ наполняет лечебные травы энергией
Фото:
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Житель расположенного в аномальной зоне села Молебка (Пермский край) Мишель Абдулов соорудил на своем огороде гигантский коловрат. Диаметр древнеславянского символа составил 27 метров. Мужчина рассказал, URA.RU что высаживает на нем различные лечебные и тонизирующие организм травы. Коловрат устроен таким образом, что притягивает к себе различные энергии, пояснил травник. «В славянской мифологии коловрат символизирует движение вселенной. Это „аптекарский“ коловрат. Его лепестки закручены в разные стороны. На коловрат я высаживаю разные травы. Те, которые тонизируют и дают энергию, к примеру, девясил, я высажу по часовой стрелке. А травы лечебные травы — против часовой стрелки, чтобы они снимали болезни, отрицательную энергию», — сказал Абдулов. В центре коловрата расположен очаг, в котором травник разводит костер. В огне Абдулов сжигает так называемые требы — корочки хлеба, печенье, различные травы. «Эти пожелания, просьбы сгорают в огне, и они обязательно исполняются», — пояснил Абдулов. Схему коловрата пермскому травнику начертил славянский архитектор. За его периметром пермяк высадил различные ягодные кусты (жимолость, красную и белую смородину, курильскую лапчатку, тархун, барбарис и другие), а также деревья яблони сливы и рябины. На обустройство коловрата у Абдулова ушло три недели. Село Молебка расположено недалеко от молебского треугольника известного также как аномальная «Зона-М». Место привлекает к себе уфологов и охотников за аномальными явлениями. Считается, что в молебской зоне неоднократно появлялись НЛО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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