Малахов посвятил эфир зоне высадки НЛО в Пермском крае

Молебка давно привлекает к себе внимание уфологов из разных стран Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Телеведущий Андрей Малахов посвятит эфир аномальной зоне Молебка, расположенной в Пермском крае. Анонс программы, которая выйдет на телеканале «Россия 1» во вторник, 13 октября, размещен на сайте телеканала.

«После первых упоминаний о новой аномальной зоне, в молебский треугольник началось настоящее паломничество. Практически каждый, кто побывал в тех местах, рассказывал о светящихся шарах, нашествии НЛО и „огненных“ столбах», — анонсировал эфир Малахов.

Приглашенными гостями программы стали руководитель клуба любителей аномальной зоны Валерий Якимов, снявший на видео в Молебке летающую тарелку, а также пермский уфолог, основатель проекта «Космопоиск» Николай Субботин.

Молебка, так же известная, как «Зона-М» или молебский треугольник, стала широко известна в 80-х годах прошлого века. URA.RU подробно рассказывало о том, как уфологи охотятся в аномальной зоне за инопланетянами и о сияющих шарах, которые удалось запечатлеть на видео очевидцам. Аномальная зона также привлекает к себе туристов, которые хотят укрепить иммунитет, поправить физическое здоровье, улучшить душевное состояние.